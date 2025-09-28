पाकिस्तान ने अर्शदीप सिंह के 'अश्लील इशारे' के खिलाफ ICC से की शिकायत, जानिए पूरा मामला
क्या है खबर?
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) में भारत के टी-20 अंतरराष्ट्रीय के प्रमुख गेंदबाज अर्शदीप सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह शिकायत एशिया कप में 21 सितंबर को दुबई में खेले गए भारत-पाकिस्तान मुकाबले के दौरान अर्शदीप द्वारा किए गए कथित 'अश्लील इशारे' को लेकर की गई है। सूत्रों का कहना है कि PCB ने इसे गंभीर आचरण उल्लंघन मानते हुए ICC से कार्रवाई की मांग की है।
क्या है मामला?
भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला खेला जाना है। इससे ठीक पहले PCB ने ICC से अर्शदीप के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। PCB का आरोप है कि सुपर-4 मुकाबले में भारत की 6 विकेट से जीत के बाद अर्शदीप ने दर्शकों की ओर 'अनैतिक इशारे' किए। शिकायत में कहा गया है कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने ICC आचार संहिता का उल्लंघन किया है और इस मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
PCB ने सूर्यकुमार यादव के खिलाफ भी दी थी शिकायत
अर्शदीप के खिलाफ शिकायत से पहले PCB ने सूर्यकुमार यादव को लेकर भी ICC में शिकायतें दर्ज कराई थीं। दरअसल, PCB का आरोप था कि सूर्यकुमार ने 14 सितंबर को हुए ग्रुप-स्टेज मैच के बाद पहलगाम घटना पर टिप्पणी की थी, जिसे उन्होंने राजनीतिक मुद्दा बना दिया। PCB का मानना था कि कप्तान का यह बयान ICC आचार संहिता के खिलाफ है और इस पर सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। सूर्यकुमार पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना भी लगा।
पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर भी लगा जुर्माना
हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान ने भी उस मैच के दौरान भड़काऊ इशारे किए थे। दोनों को लेवल-1 उल्लंघन का दोषी पाया गया था। रऊफ पर मैदान पर विमान दुर्घटना का इशारा करने के उनके उत्तेजित व्यवहार के लिए मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया था। फरहान ने बल्ले को बंदूक की तरह पकड़कर गोलीबारी करने जैसा इशारा किया था। उन्हें भी कड़ी फटकार लगाई गई है उन पर किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं लगाया गया है।
ICC पहले भी कर चुकी है कार्रवाई
ICC की मैचों के दौरान खिलाड़ियों द्वारा राजनीतिक बयानबाजी करने के खिलाफ सख्त नीति रही है। साल 2023 में ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा को पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में गाजा समर्थक संदेशों वाले जूते पहनने की अनुमति न मिलने पर काली पट्टी पहनने के लिए फटकार लगाई गई थी। इसी तरह इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोईन अली को 2014 में ICC ने 'फिलिस्तीन को आजाद करो' लिखे कलाई बैंड पहनने से प्रतिबंधित कर दिया था।