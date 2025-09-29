एशिया कप 2025 में ऐसा रहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सफर, जानिए आंकड़े

एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ 5 विकेट से हार मिली। दुबई में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सभी विकेट खोकर 146 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने तिलक वर्मा की नाबाद 69 रन की पारी की मदद से लक्ष्य हासिल किया। इसके साथ ही पाकिस्तान अपना कुल तीसरा खिताब जीतने से चूक गया। इस संस्करण में पाकिस्तानी टीम के प्रदर्शन पर नजर डालते हैं।

ग्रुप स्टेज ग्रुप स्टेज में ऐसा रहा पाकिस्तान का सफर पाकिस्तान ने ओमान क्रिकेट टीम को 93 रन से हराते हुए अपने अभियान की सकारात्मक शुरुआत की थी। सलमान आगा की कप्तानी वाली इस टीम को भारत के विरुद्ध 7 विकेट से शिकस्त मिली थी। अपने तीसरे मैच में पाकिस्तान ने UAE को 41 रन से हराते हुए सुपर-4 में जगह बनाई थी। सुपर-4 में भारत के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान ने श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीते थे।

रन इन पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने बनाए सर्वाधिक रन पाकिस्तान से सर्वाधिक रन साहिबजादा फरहान ने बनाए। इस सलामी बल्लेबाज ने 7 पारियों में 31.00 की औसत और 116.04 की स्ट्राइक रेट से 217 रन बनाए, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल थे। फखर जमान ने 7 पारियों में 30.16 की औसत और 120.66 की स्ट्राइक रेट से 181 रन बनाए। मोहम्मद हारिस ने 6 पारियों में 133.67 की स्ट्राइक रेट से 131 रन बनाए, जिसमें 1 अर्धशतक शामिल रहा।

विकेट इन पाकिस्तानी गेंदबाजों ने लिए सर्वाधिक विकेट पाकिस्तान से सर्वाधिक विकेट शाहीन अफरीदी ने लिए। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 7 पारियों में 16.40 की औसत से 10 विकेट लिए। हारिस रऊफ ने 18.33 की औसत और 9 की इकॉनमी रेट के साथ 9 सफलताएं हासिल की। सैम अयूब ने 16.00 की औसत और 6.40 की इकॉनमी रेट के साथ 8 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने बल्लेबाजी में निराश किया।

भारत फाइनल से पहले भारत ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को 2 बार दी थी शिकस्त एशिया कप 2025 में ग्रुप-A के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था। उस मैच में पाकिस्तानी टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 127/9 का स्कोर ही बना सकी थी। जवाब में भारत ने आसानी से लक्ष्य हासिल किया था। वहीं, सुपर-4 में भारत ने 6 विकेट से मैच अपने नाम किया था। भारतीय टीम ने जीत के लिए मिले 172 रन के लक्ष्य को अभिषेक के अर्धशतक (74) की बदौलत हासिल किया था।