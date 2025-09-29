एशिया कप 2025: तिलक वर्मा ने फाइनल में जड़ा मैच जिताऊ अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े 

एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा ने शानदार मैच जिताऊ अर्धशतकीय (69*) पारी खेली। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का चौथा और पाकिस्तान के खिलाफ पहला अर्धशतक रहा। उनकी पारी की बदौलत ही भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। भारत ने कुल 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

पारी ऐसी रही तिलक की पारी भारतीय टीम ने जब 10 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब तिलक क्रीज पर आए। उन्होंनेे टिककर बल्लेबाजी की और संजू सैमसन के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 57 रन जोड़े। संघर्षपूर्ण पारी खेलते हुए उन्होंने 41 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने शिवम दुबे के साथ मिलकर 60 रन की साझेदारी की। उन्होंने 53 गेंदों में 69* रन बनाए। उनके बल्ले से 3 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 130.19 की रही।

एशिया कप एशिया कप 2025 में ऐसा रहा तिलक का प्रदर्शन तिलक एशिया कप 2025 में चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 7 मुकाबलों की 6 पारियों में 3 बार नाबाद रहते हुए 213 रन बनाए। उनकी औसत 71 और स्ट्राइक रेट 131.48 की रही। उनके बल्ले से 1 अर्धशतक निकला। इस खिलाड़ी ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में जो पारी खेली वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। इस खिलाड़ी के बल्ले से 12 चौके और 10 छक्के निकले।

जानकारी तिलक ने हासिल की ये उपलब्धि तिलक ने एशिया कप टी-20 के फाइनल में दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाया। उनसे आगे सिर्फ भानुका राजपक्षे हैं, जिन्होंने 2022 फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 71 रन बनाए थे। तिलक के 4 छक्के फाइनल में किसी बल्लेबाज के सबसे ज्यादा हैं।