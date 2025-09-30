दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम घोषित, बाबर और रिजवान की वापसी
क्या है खबर?
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने 12 अक्टूबर से दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ शुरू होने वाली 2 मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए अपनी 18 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम में वरिष्ठ खिलाड़ी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की वापसी हुई है, जो टी-20 एशिया कप में नहीं खेल पाए थे। शान मसूद टेस्ट मैचों में टीम की कप्तानी जारी रखेंगे, जबकि रिजवान विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। आइए टीम पर नजर डालते हैं।
टीम
ऐसी है पाकिस्तान की टीम
PCB ने घरेलू सीरीज में जीत हासिल करने के लिए टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों के मिश्रण को तरहीज दी है। दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम: शान मसूद (कप्तान), आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आसिफ अफरीदी, बाबर आजम, फैसल अकरम, हसन अली, इमाम-उल-हक , कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), नोमान अली, रोहेल नजीर (विकेटकीपर), साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील और शाहीन अफरीदी।
मौका
PCB ने 3 अनकैप्ड खिलाड़ियों को किया टीम में शामिल
लाहौर में होने वाले पहले टेस्ट से पहले चुनी जाने वाली टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का मिश्रण है। 3 खिलाड़ियों को पहली बार टीम में जगह दी गई है। इनमें बांए हाथ के स्पिनर आसिफ अफरीदी, कलाई के स्पिनर फैसल अकरम और विकेटकीपर बल्लेबाज रोहेल नजीर शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान का पहला टेस्ट मैच 12-16 अक्टूबर तक गद्दाफी स्टेडियम और दूसरा मैच 20-24 अक्टूबर तक रावलपिंडी में खेला जाएगा।
शिविर
8 अक्टूबर से लगाया जाएगा तैयारी शिविर
पाकिस्तानी खिलाड़ी 8 अक्टूबर तक टेस्ट टीम के मुख्य कोच अजहर महमूद और NCA कोचों के मार्गदर्शन में प्री-सीरीज कैंप में शामिल होंगे। टीम के प्रमुख गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और अबरार अहमद पर गेंदबाजी की जिम्मेदारी होगी। इसी तरह इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक पारी की शुरुआत कर सकते हैं और उन पर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी होगी। सऊद शकील और आघा सलमान पर मध्यक्रम की जिम्मेदारी होगी।
सीरीज
टेस्ट के बाद खेली जाएगी वनडे और टी-20 सीरीज
अफरीदी और अकरम का चयन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ स्पिन को एक अहम हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की पाकिस्तान की योजना का संकेत देता है। नजीर टीम के लिए एक अतिरिक्त विकेटकीपिंग विकल्प भी प्रदान करते हैं। लाल गेंद की सीरीज के बाद पाकिस्तान की टीम 28 अक्टूबर से 8 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 टी-20 और तीन वनडे मैचों की सीरीज भी खेलेगी। उसके लिए टीम की घोषणा बाद में की जाएगी।