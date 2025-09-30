दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम घोषित, बाबर और रिजवान की वापसी

मौका PCB ने 3 अनकैप्ड खिलाड़ियों को किया टीम में शामिल लाहौर में होने वाले पहले टेस्ट से पहले चुनी जाने वाली टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का मिश्रण है। 3 खिलाड़ियों को पहली बार टीम में जगह दी गई है। इनमें बांए हाथ के स्पिनर आसिफ अफरीदी, कलाई के स्पिनर फैसल अकरम और विकेटकीपर बल्लेबाज रोहेल नजीर शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान का पहला टेस्ट मैच 12-16 अक्टूबर तक गद्दाफी स्टेडियम और दूसरा मैच 20-24 अक्टूबर तक रावलपिंडी में खेला जाएगा।

शिविर 8 अक्टूबर से लगाया जाएगा तैयारी शिविर पाकिस्तानी खिलाड़ी 8 अक्टूबर तक टेस्ट टीम के मुख्य कोच अजहर महमूद और NCA कोचों के मार्गदर्शन में प्री-सीरीज कैंप में शामिल होंगे। टीम के प्रमुख गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और अबरार अहमद पर गेंदबाजी की जिम्मेदारी होगी। इसी तरह इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक पारी की शुरुआत कर सकते हैं और उन पर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी होगी। सऊद शकील और आघा सलमान पर मध्यक्रम की जिम्मेदारी होगी।