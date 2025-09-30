नेपाल ने दूसरे टी-20 में वेस्टइंडीज को हराया, सीरीज में दर्ज की ऐतिहासिक अजय बढ़त

शारजाह में खेले गए दूसरे टी-20 मैच में नेपाल क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज को हराकर 3 मैचों की सीरीज में ऐतिहासिक 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली है। यह किसी पूर्ण सदस्य देश पर नेपाल की पहली सीरीज जीत है। 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच 19 रनों से जीतने के बाद नेपाल ने दूसरे मैच में और भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 173/6 का स्कोर बनाया था और फिर वेस्टइंडीज को मात्र 83 रनों पर समेट दिया।

नेपाल की बल्लेबाजी कैसी रही नेपाल की पारी? नेपाल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। एक समय नेपाल का स्कोर 43/3 था। इसके बाद आसिफ शेख और संदीप जोरा ने शानदार अर्धशतक बनाए। शेख 46 गेंदों पर 68 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं, जोरा ने मात्र 39 गेंदों पर 63 रनों की तेज पारी खेली। जोरा के 3 चौकों और 5 छक्कों की बदौलत नेपाल ने 20 ओवर में 173/6 का मजबूत स्कोर बनाया।

वेस्टइंडीज नेपाल ने की बेहतरीन गेंदबाजी नेपाल से मिले 174 के लक्ष्य के जवाब में वेस्टइंडीज़ क्रिकेट टीम की शुरुआत खराब रही और ज्वेल एंड्रयू पारी की शुरुआत में ही बोल्ड हो गए। पूरी पारी में टीम संघर्ष करती रही और 17.1 ओवर में केवल 83 रन पर ढेर हो गई। नेपाल के लिए मोहम्मद आदिल आलम ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, जबकि कुशल भुर्टेल ने 3 विकेट लिए। दीपेंद्र सिंह ऐरी ने अपने 3 ओवरों में मात्र 4 रन दिए और एक विकेट लिया।