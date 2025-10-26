वनडे क्रिकेट में साझेदारी में सर्वाधिक रन बनाने वाली जोड़ियां

वनडे क्रिकेट में कुछ बल्लेबाज जोड़ियों में बेहद कारगर होते हैं। वह एक-दूसरे की बल्लेबाजी को अच्छी तरह से समझते हैं और एक साथ बल्लेबाजी करते हुए खूब रन बटोरते हैं। भारत के अनुभवी रोहित शर्मा और विराट कोहली भी एक साथ बल्लेबाजी करते हुए खूब रन बना चुके हैं। इस जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में भी कमाल किया था। इस बीच वनडे क्रिकेट में साझेदारी में सर्वाधिक रन बनानी वाली जोड़ियों के बारे में जानते हैं।

#1 सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली (8,227 रन) सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली वनडे मैचों में 6,000 से ज्यादा साझेदारी रन बनाने वाली एकमात्र जोड़ी हैं। दोनों पूर्व सलामी बल्लेबाजों ने इस प्रारूप में एक साथ बल्लेबाजी करते हुए 176 पारियों में 47.55 की औसत से 8,227 रन जोड़े थे। वनडे मैचों में उन्होंने मिलकर 26 शतकीय साझेदारियां की, जो किसी भी जोड़ी के लिए सर्वाधिक हैं। इसके अलावा उन्होंने 29 अर्धशतकीय साझेदारियां भी दर्ज कीं। उनकी सर्वश्रेष्ठ साझेदारी 258 रनों की है।

#2 महेला जयवर्धने और कुमार संगाकारा (5,992 रन) दूसरे नंबर पर श्रीलंका के दिग्गज महेला जयवर्धने और कुमार संगाकारा हैं। जयवर्धने और संगकारा ने 151 पारियों में एक साथ बल्लेबाजी की है और 41.61 की औसत से 5,992 रन बनाए हैं। इसमें 15 शतकीय और 32 अर्धशतकीय साझेदारियां शामिल हैं। इस जोड़ी की सर्वश्रेष्ठ साझेदारी 179 रनों की रही थी। बता दें कि संगाकारा ने अपने वनडे करियर का अंत 13,975 रन के साथ और जयवर्धने ने 12,381 रन के साथ किया था।