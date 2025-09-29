प्रधानमंत्री मोदी की भारतीय टीम को जीत की बधाई, कहा- मैदान पर भी चला 'ऑपरेशन सिंदूर'

#OperationSindoor on the games field. Outcome is the same - India wins! Congrats to our cricketers.

लेखा-जोखा

रोचक मुकाबले में इस तरह से जीती भारतीय टीम

पाकिस्तान से साहिबजादा फरहान (57) और फखर जमान (46) ने पहले विकेट के लिए 86 रन जोड़े। इन दोनों के अलावा पाकिस्तान के अन्य बल्लेबाजों ने निराश किया और पूरी टीम 146 रन पर सिमट गई। भारत से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते भारत ने अभिषेक (5), सूर्यकुमार (1), और गिल (12) के विकेट जल्दी खो दिए। मुश्किल घड़ी में तिलक वर्मा ने अर्धशतक (69*) लगाया और शिवम दुबे (33) के साथ मिलकर जीत दिलाई।