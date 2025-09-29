प्रधानमंत्री मोदी की भारतीय टीम को जीत की बधाई, कहा- मैदान पर भी चला 'ऑपरेशन सिंदूर'
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने बेहद रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हराते हुए एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम किया। दुबई में खेले गए मैच में जीत के लिए मिले 147 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने तिलक वर्मा के अर्धशतक (69*) की बदौलत 19.4 ओवर में हासिल किया। इसके तुरंत बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम को जीत की बधाई दी। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा।
पोस्ट
प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय टीम को दी जीत की बधाई
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर। नतीजा वही, भारत जीत गया! हमारे क्रिकेटरों को बधाई।' बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान की टीमें किसी टूर्नामेंट में आमने-सामने थी। भारत ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को फाइनल समेत कुल 3 बार हराया। इस संस्करण में भारतीय टीम अजेय रहते हुए फाइनल जीतने में सफल रही।
ट्विटर पोस्ट
ये रहा प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट
#OperationSindoor on the games field.— Narendra Modi (@narendramodi) September 28, 2025
Outcome is the same - India wins!
Congrats to our cricketers.
लेखा-जोखा
रोचक मुकाबले में इस तरह से जीती भारतीय टीम
पाकिस्तान से साहिबजादा फरहान (57) और फखर जमान (46) ने पहले विकेट के लिए 86 रन जोड़े। इन दोनों के अलावा पाकिस्तान के अन्य बल्लेबाजों ने निराश किया और पूरी टीम 146 रन पर सिमट गई। भारत से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते भारत ने अभिषेक (5), सूर्यकुमार (1), और गिल (12) के विकेट जल्दी खो दिए। मुश्किल घड़ी में तिलक वर्मा ने अर्धशतक (69*) लगाया और शिवम दुबे (33) के साथ मिलकर जीत दिलाई।