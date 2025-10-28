वनडे क्रिकेट: किसी एक टीम के खिलाफ 9 या उससे अधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज 

क्रिकेट में कुछ खिलाड़ियों की पसंदीदा विपक्षी टीमें होती हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध बल्लेबाजी करना पसंद है। उन्होंने हाल ही में सम्पन्न हुए ऑस्ट्रेलियाई दौरे में वनडे सीरीज में उम्दा बल्लेबाजी की थी। उन्होंने 3 मैचों की उस सीरीज में 1 शतक भी लगाया था। इस बीच वनडे क्रिकेट में किसी एक टीम के खिलाफ सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 विराट कोहली (10 शतक बनाम श्रीलंका) विराट कोहली ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे में 10 शतक लगाए हैं। वह किसी एक टीम के विरुद्ध सर्वाधिक शतक जड़ने वाले बल्लेबाज हैं। श्रीलंकाई टीम के विरुद्ध कोहली ने कुल 56 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी 54 पारियों में 60.27 की औसत के साथ 2,652 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 166* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 10 शतक और 12 अर्धशतक अपने नाम किए हैं।

#2 विराट कोहली (9 शतक बनाम वेस्टइंडीज) श्रीलंका के बाद कोहली को वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ भी बल्लेबाजी करना बेहद पसंद है। इस भारतीय दिग्गज ने कैरेबियाई टीम के खिलाफ कुल 43 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी 41 पारियों में 66.50 की उम्दा औसत और 96.95 की स्ट्राइक रेट के साथ 2,261 रन बनाए हैं। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 157* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 9 शतक और 11 अर्धशतक भी लगाए हैं।

#3 रोहित शर्मा (9 शतक बनाम ऑस्ट्रेलिया) रोहित ने सिडनी में खेले गए सीरीज के तीसरे वनडे में नाबाद 121 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 49 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 59.29 की औसत और 95.11 की स्ट्राइक रेट के साथ 2,609 रन बनाए हैं। पूर्व भारतीय कप्तान ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध वनडे में अब तक 9 शतक लगाए हैं। वह इस टीम के विरुद्ध दोहरा शतक (209) लगाने का कारनामा भी कर चुके हैं।