रणजी ट्रॉफी 2025-26: मोहम्मद शमी ने गुजरात की दूसरी पारी में चटकाए 5 विकेट, जानिए आंकड़े 

रणजी ट्रॉफी 2025-26 में एलीट ग्रुप-C मुकाबले में बंगाल क्रिकेट टीम ने गुजरात क्रिकेट टीम को 141 रन से शिकस्त दी। बंगाल की इस जीत में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की अहम भूमिका रही। भारतीय टीम से बाहर चल रहे शमी ने ईडन गार्डन में खेले गए मैच में कुल 8 विकेट लिए। उन्होंने दूसरी पारी में 5 विकेट हॉल हासिल किया। आइए उनके प्रदर्शन और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

गेंदबाजी शानदार रही शमी की गेंदबाजी शमी ने पहली पारी में 18.3 ओवर में 44 रन देते हुए 3 विकेट लिए। उन्होंने गुजरात की दूसरी पारी के दौरान 10 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 38 रन देते हुए 5 सफलताएं हासिल की। यह उनकी प्रथम श्रेणी करियर का कुल 13वां 5 विकेट हॉल साबित हुआ। इस मैच के दौरान उन्होंने अपने प्रथम श्रेणी करियर में 350 विकेट भी पूरे किए। उनके अब 92 प्रथम श्रेणी मैचों में 26.60 की औसत से 355 विकेट हो गए हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से जीती बंगाल की टीम बंगाल ने पहली पारी में सुमंत गुप्ता के अर्धशतक (63) की मदद से 279 रन बनाए। सिद्धार्थ देसाई ने चार विकेट लिए। जवाब में गुजरात की पारी सिर्फ 167 रन पर ढेर हुई। बढ़त हासिल करने वाली बंगाल की टीम ने दूसरी पारी 214/8 पर घोषित की। आखिर में 327 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात की टीम उर्विल पटेल के शतक (109*) के बावजूद 187 रन पर ढेर हुई। शाहबाज अहमद ने कुल 9 विकेट लिए।

प्रदर्शन रणजी ट्रॉफी 2025-26 में शमी का प्रदर्शन शमी रणजी ट्रॉफी 2025-26 में इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने 2 मैचों की 4 पारियों में 10.46 की औसत के साथ 15 विकेट लिए हैं। अपने पहले मैच में उन्होंने कुल 7 सफलताएं हासिल की थी। वह मौजूदा सीजन में फिलहाल तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उनसे आगे जम्मू-कश्मीर के औकिब नबी (17) और सर्विसेज के अर्जुन शर्मा (16) हैं।