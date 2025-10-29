वनडे विश्व कप 2025: सोफी एक्लेस्टोन ने पहले सेमीफाइनल में लिए 4 विकेट, हासिल की उपलब्धि

LOADING...
सोफी एक्लेस्टोन ने लिए 4 विकेट (तस्वीर: एक्स/@englandcricket)

क्या है खबर?

इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन ने वनडे विश्व कप 2025 के पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उम्दा गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए। वह इस टूर्नामेंट के इतिहास में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली इंग्लिश गेंदबाज बनी। उनकी उम्दा गेंदबाजी के बावजूद प्रोटियाज टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 319/7 का स्कोर बनाया। आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

गेंदबाजी 

शानदार रही एक्लेस्टोन की गेंदबाजी 

दक्षिण अफ्रीका की सलामी बल्लेबाजों लौरा वोल्वार्ड्ट और ताजमिन ब्रिट्स ने अपनी टीम के लिए 116 रनों की मजबूत साझेदारी की। एक्लेस्टोन ने 23वें ओवर में ब्रिट्स को आउट किया। इसी ओवर में उन्होंने एनेके बॉश को पवेलियन की राह दिखाई। इसके बाद उन्होंने मारिजान कप्प और एनेरी डर्कसेन को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया। उन्होंने अपने 10 ओवर में 44 रन देते हुए ये सफलताएं हासिल की।

विश्व कप 

विश्व कप में सर्वाधिक विकेट वाली इंग्लिश गेंदबाज 

एक्लेस्टोन ने विश्व कप में कुल 16 मैच खेले हैं, जिसमें 15.02 की औसत के साथ 37 विकेट लिए हैं। इस बीच उन्होंने 1 पारी में 5 विकेट हॉल भी लिया है। एक्लेस्टोन ने विश्व कप इतिहास में विकेटों के मामले में कैरोल होजेस की बराबरी की। बता दें कि पूर्व ऑफ स्पिनर होजेस ने इस वैश्विक प्रतियोगिता में 24 मैचों में 14.86 की औसत के साथ 37 ही विकेट लिए हैं।

जानकारी

ऐसा है एक्लेस्टोन का वनडे करियर 

महिला वनडे में कुल मिलाकर एक्लेस्टोन ने 82 मैचों में 19.16 की औसत से 141 विकेट लिए हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और के खिलाफ 12 महिला वनडे में 15.32 की औसत से कुल 25 विकेट लिए हैं।