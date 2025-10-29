महिला वनडे विश्व कप 2025, सेमीफाइनल-2: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मुकाबले का प्रीव्यू और अन्य जानकारी 

हेड-टू-हेड ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा रहा है भारी अब तक दोनों टीमों की भिड़ंत में कंगारू टीम का एकतरफा दबदबा रहा है। क्रिकइंफो के मुताबिक, वनडे प्रारूप में दोनों टीमें कुल 60 मैचों में आमने-सामने हुई हैं, इनमें से 49 में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की है और 11 में भारतीय टीम ने बाजी मारी है। दोनों के बीच खेले गए पिछले 6 वनडे मैचों में 5 में कंगारू टीम ने जीत दर्ज की है, जबकि भारतीय टीम केवल 1 मुकाबला जीतने में सफल रही है।

प्रदर्शन इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें मंधाना के लिए वनडे विश्व कप 2025 शानदार चल रहा है। उन्होंने 7 मैचों की इतनी ही पारियों में 60.83 की औसत के साथ 365 रन बनाए। हीली ने पिछली 4 पारियों में 98.00 की औसत और 131.25 की स्ट्राइक रेट के साथ 294 रन बनाए हैं। सदरलैंड ने 6 मैचों में 13.33 की औसत के साथ 15 विकेट और दीप्ति ने 7 मैचों में 22.47 की औसत से 15 ही विकेट लिए हैं।