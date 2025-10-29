महिला वनडे विश्व कप 2025, सेमीफाइनल-2: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मुकाबले का प्रीव्यू और अन्य जानकारी
क्या है खबर?
वनडे विश्व कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम 30 अक्टूबर को आमने-सामने होंगी। कंगारू टीम इस संस्करण में अब तक अपराजेय रही है और ऐसे में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम उनके विजय रथ को रोकने की हरसंभव कोशिश करेगी। हालांकि, भारतीय टीम के लिए यह राह आसान नहीं रहने वाली हैं। इस मैच के प्रीव्यू के बारे में जानते हैं।
हेड-टू-हेड
ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा रहा है भारी
अब तक दोनों टीमों की भिड़ंत में कंगारू टीम का एकतरफा दबदबा रहा है। क्रिकइंफो के मुताबिक, वनडे प्रारूप में दोनों टीमें कुल 60 मैचों में आमने-सामने हुई हैं, इनमें से 49 में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की है और 11 में भारतीय टीम ने बाजी मारी है। दोनों के बीच खेले गए पिछले 6 वनडे मैचों में 5 में कंगारू टीम ने जीत दर्ज की है, जबकि भारतीय टीम केवल 1 मुकाबला जीतने में सफल रही है।
भारत
इस संयोजन के साथ उतर सकती है भारतीय टीम
युवा बल्लेबाज प्रतिका रावल चोट के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। उनकी जगह पर शफाली वर्मा भारतीय टीम से पारी की शुरुआत करेंगी। पिछले मैच में नहीं खेलने वाली ऋचा घोष के भी फिट होकर टीम में वापसी की उम्मीद है। संभावित एकादश: शफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, जेमिमा रोड्रिगेज, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, स्नेह राणा, श्री चरणी, और रेणुका सिंह ठाकुर
ऑस्ट्रेलिया
ऐसी हो सकती है ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
कंगारू टीम को अपनी कप्तान एलिसा हीली और उनकी सलामी साझेदार फोबे लिचफील्ड से उम्दा प्रदर्शन की उम्मीद होगी। बता दें कि हीली पिछले मैच में चोट के चलते नहीं खेल पाई थी। इसी तरह अनुभवी एशले गार्डनर भी फिर से बड़ी पारी खेलना चाहेंगी। संभावित एकादश: एलिसा हीली (कप्तान/विकेट कीपर), फोबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, जॉर्जिया वेयरहैम, अलाना किंग, मेगन शुट्ट, और डार्सी ब्राउन।
प्रदर्शन
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें
मंधाना के लिए वनडे विश्व कप 2025 शानदार चल रहा है। उन्होंने 7 मैचों की इतनी ही पारियों में 60.83 की औसत के साथ 365 रन बनाए। हीली ने पिछली 4 पारियों में 98.00 की औसत और 131.25 की स्ट्राइक रेट के साथ 294 रन बनाए हैं। सदरलैंड ने 6 मैचों में 13.33 की औसत के साथ 15 विकेट और दीप्ति ने 7 मैचों में 22.47 की औसत से 15 ही विकेट लिए हैं।
जानकारी
कब और कहां देखें मैच?
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मुकाबला नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप पर इसका सीधा प्रसारण देखा जा सकता है।