ICC ने पाकिस्तान की सिदरा अमीन को लगाई फटकार, जानिए किस हरकत की मिली सजा
क्या है खबर?
वनडे विश्व कप 2025 के छठे मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम को हराया था। इस शिकस्त के बाद भी पाकिस्तानी टीम के लिए बुरी खबर आई है। दरअसल, पाकिस्तानी बल्लेबाज सिदरा अमीन को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया और उन्हें फटकार लगाते हुए डिमेरिट अंक भी दिया है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
घटना
अमीन ने आउट होने के बाद पटका था अपना बल्ला
ICC के एक बयान के अनुसार, अमीन ने अनुच्छेद 2.2 का उल्लंघन किया, जो अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान क्रिकेट उपकरण या कपड़ों, मैदानी उपकरणों के दुरुपयोग से संबंधित है। यह घटना तब घटी जब अमीन ने 40वें ओवर में आउट होने के बाद अपना बल्ला पिच पर पटक दिया। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और इसके साथ मैच रेफरी शैंड्रे फ्रिट्ज द्वारा प्रस्तावित दंड पर भी सहमत हो गईं।
पारी
अमीन को मिला 1 डिमेरिट अंक
यह 24 महीने की अवधि में उनका पहला अपराध था, इसलिए उन्हें लेवल 1 के उल्लंघन के लिए एक डिमेरिट अंक दिया गया, जिससे उन्हें औपचारिक सुनवाई प्रक्रिया से बचना पड़ा। दाएं हाथ की इस शीर्षक्रम की बल्लेबाज ने भारत के खिलाफ शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की और 82 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था। उन्होंने अर्धशतक के बाद रन गति में इजाफा किया और 106 गेंदों में 81 रन बनाकर आउट हुई। उन्होंने 9 चौके और 1 छक्का लगाया।
लेखा-जोखा
पाकिस्तान को मैच में मिली थी हार
प्रतिका रावल (31) और स्मृति मंधाना (23) ने पहले विकेट के लिए 48 रन की साझेदारी की। इसके बाद हरलीन देओल (46), जेमिमा रोड्रिगेज (32), और दीप्ति शर्मा (25) ने अच्छी पारियां खेलीं। अंतिम ओवरों के दौरान बल्लेबाजी के लिए आई रिचा घोष ने नाबाद 35 रन बनाकर टीम को 247 तक पहुंचाया। जवाब में पाकिस्तान ने 26 रन तक अपने 3 विकेट खोए। इसके बाद अमीन और नतालिया परवेज (33) ने संघर्ष किया, लेकिन टीम 159 पर सिमट गई।