ICC ने पाकिस्तान की सिदरा अमीन को लगाई फटकार, जानिए किस हरकत की मिली सजा 

घटना अमीन ने आउट होने के बाद पटका था अपना बल्ला ICC के एक बयान के अनुसार, अमीन ने अनुच्छेद 2.2 का उल्लंघन किया, जो अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान क्रिकेट उपकरण या कपड़ों, मैदानी उपकरणों के दुरुपयोग से संबंधित है। यह घटना तब घटी जब अमीन ने 40वें ओवर में आउट होने के बाद अपना बल्ला पिच पर पटक दिया। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और इसके साथ मैच रेफरी शैंड्रे फ्रिट्ज द्वारा प्रस्तावित दंड पर भी सहमत हो गईं।

पारी अमीन को मिला 1 डिमेरिट अंक यह 24 महीने की अवधि में उनका पहला अपराध था, इसलिए उन्हें लेवल 1 के उल्लंघन के लिए एक डिमेरिट अंक दिया गया, जिससे उन्हें औपचारिक सुनवाई प्रक्रिया से बचना पड़ा। दाएं हाथ की इस शीर्षक्रम की बल्लेबाज ने भारत के खिलाफ शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की और 82 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था। उन्होंने अर्धशतक के बाद रन गति में इजाफा किया और 106 गेंदों में 81 रन बनाकर आउट हुई। उन्होंने 9 चौके और 1 छक्का लगाया।