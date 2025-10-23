वनडे विश्व कप 2025: प्रतीका रावल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया शतक, बनाए ये रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की युवा सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल ने वनडे विश्व कप 2025 के 24वें मैच में न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ शतक (122) लगाया। यह उनके वनडे करियर का दूसरा शतक साबित हुआ। इस बीच उन्होंने अपने 1,000 वनडे रन भी पूरे किए। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने स्मृति मंधाना के साथ मिलकर 200+ रन की साझेदारी भी निभाई। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही प्रतिका की पारी
प्रतिका ने पारी का 5वां ओवर करने आई रोजमेरी मैयर के खिलाफ 2 चौके लगाते हुए उम्दा लय के संकेत दिए। इस युवा बल्लेबाज ने कीवी गेंदबाजों के खिलाफ आकर्षक शॉट लगाए और 75 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। क्रीज पर टिकने के बावजूद प्रतिका ने संभलकर बल्लेबाजी की और 122 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। यह वनडे विश्व कप में उनका पहला शतक साबित हुआ। वह 134 गेंदों में 122 रन बनाकर आउट हुई।
रिकॉर्ड
रावल ने मंधाना के साथ की रिकॉर्ड साझेदारी
प्रतिका ने मंधाना (109) के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 212 रन की साझेदारी की। यह वनडे विश्व कप के इतिहास में पहला ऐसा मौका है, जब किसी भारतीय जोड़ी ने 200 से अधिक रन जोड़े हैं। बता दें कि इस टूर्नामेंट के इतिहास में इससे पहले सबसे बड़ी साझेदारी का भारतीय रिकॉर्ड हरमनप्रीत कौर और मंधाना के नाम (187 रन बनाम वेस्टइंडीज, 2022) पर दर्ज था।
उपलब्धि
रावल ने सबसे तेज पूरे किए 1,000 रन
प्रतिका ने अपने युवा करियर में प्रभावित किया है। उन्होंने अपनी 23वीं वनडे पारी में 1,000 रन पूरे किए। वह सबसे कम पारियों में ये आंकड़ा (संयुक्त रूप से) छूने वाली महिला बल्लेबाज बनी हैं। उन्होंने इस मामले में ऑस्ट्रेलिया की लिंडसे रीलर (23 पारी) की बराबरी की। इस सूची में मेग लैनिंग और निकोल बोल्टन अन्य बल्लेबाज हैं। इन दोनों बल्लेबाजों ने 25 पारियों में अपने-अपने 1,000 रन पूरे किए थे।
वनडे करियर
ऐसा है प्रतीका रावल का वनडे करियर
रावल ने साल 2024 में वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था। वह अब तक 23 मैचों में 50.45 की औसत और 82.84 की स्ट्राइक रेट से 1,110 रन बनाने में सफल रही हैं। इस दौरान उन्होंने 7 अर्धशतक के अलावा 2 शतक भी अपने नाम किया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 154 रन का रहा है। वह 11 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लेने में भी सफल रही हैं।