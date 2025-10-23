वनडे विश्व कप 2025: प्रतीका रावल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया शतक, बनाए ये रिकॉर्ड्स 

पारी ऐसी रही प्रतिका की पारी प्रतिका ने पारी का 5वां ओवर करने आई रोजमेरी मैयर के खिलाफ 2 चौके लगाते हुए उम्दा लय के संकेत दिए। इस युवा बल्लेबाज ने कीवी गेंदबाजों के खिलाफ आकर्षक शॉट लगाए और 75 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। क्रीज पर टिकने के बावजूद प्रतिका ने संभलकर बल्लेबाजी की और 122 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। यह वनडे विश्व कप में उनका पहला शतक साबित हुआ। वह 134 गेंदों में 122 रन बनाकर आउट हुई।

रिकॉर्ड रावल ने मंधाना के साथ की रिकॉर्ड साझेदारी प्रतिका ने मंधाना (109) के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 212 रन की साझेदारी की। यह वनडे विश्व कप के इतिहास में पहला ऐसा मौका है, जब किसी भारतीय जोड़ी ने 200 से अधिक रन जोड़े हैं। बता दें कि इस टूर्नामेंट के इतिहास में इससे पहले सबसे बड़ी साझेदारी का भारतीय रिकॉर्ड हरमनप्रीत कौर और मंधाना के नाम (187 रन बनाम वेस्टइंडीज, 2022) पर दर्ज था।

उपलब्धि रावल ने सबसे तेज पूरे किए 1,000 रन प्रतिका ने अपने युवा करियर में प्रभावित किया है। उन्होंने अपनी 23वीं वनडे पारी में 1,000 रन पूरे किए। वह सबसे कम पारियों में ये आंकड़ा (संयुक्त रूप से) छूने वाली महिला बल्लेबाज बनी हैं। उन्होंने इस मामले में ऑस्ट्रेलिया की लिंडसे रीलर (23 पारी) की बराबरी की। इस सूची में मेग लैनिंग और निकोल बोल्टन अन्य बल्लेबाज हैं। इन दोनों बल्लेबाजों ने 25 पारियों में अपने-अपने 1,000 रन पूरे किए थे।