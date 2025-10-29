ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: बारिश की भेंट चढ़ा पहला टी-20 मैच

पारी

ऐसी रही भारत की पारी

टॉस हारकर पहले खेलते हुए भारत को अभिषेक शर्मा के रूप में पहला झटका लगा। वह 14 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 19 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल ने उम्दा साझेदारी की। बारिश के चलते खेल रुकने से पहले सूर्यकुमार 24 गेंदों में 39 रन बनाकर नाबाद रहे। दूसरे छोर से गिल ने 20 गेंदों में 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 37 रन बनाए।