ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: बारिश की भेंट चढ़ा पहला टी-20 मैच

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: बारिश की भेंट चढ़ा पहला टी-20 मैच
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बीच पहला टी-20 मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा। मनुका ओवल में खेले गए मुकाबले में भारत ने पहले खेलते हुए जब 9.4 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 97 रन बना लिए थे, तब बारिश के व्यवधान से खेल रोका गया। लगातार हो रहे बारिश के कारण आखिरकार मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। अब दूसरा मैच 31 अक्टूबर को खेला जाएगा।
पारी
ऐसी रही भारत की पारी
टॉस हारकर पहले खेलते हुए भारत को अभिषेक शर्मा के रूप में पहला झटका लगा। वह 14 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 19 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल ने उम्दा साझेदारी की। बारिश के चलते खेल रुकने से पहले सूर्यकुमार 24 गेंदों में 39 रन बनाकर नाबाद रहे। दूसरे छोर से गिल ने 20 गेंदों में 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 37 रन बनाए।
ट्विटर पोस्ट
BCCI ने किया पोस्ट
The first #AUSvIND T20I has been abandoned due to rain. 🌧️— BCCI (@BCCI) October 29, 2025
Scorecard ▶️ https://t.co/VE4FvHBCbW#TeamIndia pic.twitter.com/biJYDFe9Ah
सूर्यकुमार
सूर्यकुमार ने पूरे किए अपने 150 टी-20 अंतरराष्ट्रीय छक्के
सूर्यकुमार ने अपने करियर की 86 पारी के दौरान 1,649 गेंदों का सहारा लेते हुए अपने 150 छक्के पूरे किए। वह दूसरे सबसे तेज 150 छक्के पूरे करने वाले बल्लेबाज बने। उनसे आगे UAE के मुहम्मद वसीम हैं, जिन्होंने 66वीं पारी की 1,543 गेंदों में ये आंकड़ा छूआ था। सूर्यकुमार 150 छक्के पूरे करने वाले रोहित शर्मा, वसीम, मार्टिन गुप्टिल और जोस बटलर के बाद 5वें बल्लेबाज बने।