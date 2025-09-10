वनडे विश्व कप 2025: भारतीय महिला टीम, शेड्यूल, और अन्य अहम आंकड़े

वनडे विश्व कप 2025: भारतीय महिला टीम, शेड्यूल, और अन्य अहम आंकड़े
क्या है खबर?
इस बार महिलाओं का वनडे विश्व कप 30 सितंबर से भारत और श्रीलंका में होना है, जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में खेलेगी। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ करेगी। अपने घर पर खेलते हुए भारतीय टीम पहला खिताब जीतने की कोशिश करेगी। इस बीच विश्व कप के लिए भारतीय टीम, शेड्यूल, इतिहास और अन्य प्रमुख बातों के बारे में जानते हैं।
टीम
ऐसी है हरमनप्रीत की टीम
भारतीय टीम में ऋचा घोष और उमा छेत्री के रूप में 2 विकेटकीपर खिलाड़ियों को चुना गया है। उमा को यास्तिका भाटिया के चोटिल होने के बाद भारतीय टीम में मौका मिला है। विश्व कप की टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिगेज, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष (विकेटकीपर), क्रांति गौड़, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, उमा छेत्री (विकेटकीपर) और स्नेह राणा।
शेड्यूल
विश्व कप में ऐसा है भारतीय टीम का शेड्यूल
30 सितंबर: भारत बनाम श्रीलंका, बेंगलुरु 5 अक्टूबर: भारत बनाम पाकिस्तान, कोलंबो 9 अक्टूबर: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, विशाखापट्टनम 12 अक्टूबर: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, विशाखापट्टनम 19 अक्टूबर: भारत बनाम इंग्लैंड, इंदौर 23 अक्टूबर: भारत बनाम न्यूजीलैंड, गुवाहाटी 26 अक्टूबर: भारत बनाम बांग्लादेश, बेंगलुरु बता दें कि विश्व कप से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम को 14, 17 और 20 सितंबर को भारत दौरे पर 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है।
खिताब
अपना पहला खिताब जीतना चाहेगी भारतीय टीम
भारतीय महिला टीम ने अब तक वनडे विश्व कप का खिताब नहीं जीता है और आगामी संस्करण में मेजबानी करते हुए टीम पहली बार विजेता बनने का प्रयास करेगी। इससे पहले 2005 और 2017 में भारतीय टीम फाइनल में हारकर विजेता थी रही थी। 2022 में खेले गए पिछले संस्करण में भारतीय टीम सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सकी थी और 5वें स्थान पर रही थी।
रन
इन भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए सर्वाधिक रन
मिताली राज वनडे विश्व कप के इतिहास में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी हैं। पूर्व भारतीय कप्तान ने 2000-2022 के बीच 38 मैचों में 47.17 की औसत के साथ 1,321 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 11 अर्धशतक शामिल हैं। हरमनप्रीत ने 51.52 की औसत से 876 रन बनाए, जिसमें 3 शतक शामिल हैं। अंजुम चोपड़ा ने 29.47 की औसत से 619 रन बनाए थे। उन्होंने 6 अर्धशतक लगाए थे।
विकेट
इन भारतीय गेंदबाजों ने चटकाए सर्वाधिक विकेट
भारत की झूलन गोस्वामी विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं। उन्होंने 34 पारियों में 21.74 की औसत से 43 विकेट लिए। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 16 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा। बाएं हाथ के पूर्व स्पिनर डायना एडुल्जी ने 22 मैचों में 14.51 की औसत से 31 विकेट लिए थे। पूर्णिमा राव ने 19 मैचों में और नीतू डेविड ने 20 मैचों में 30-30 विकेट लिए थे।