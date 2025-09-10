वनडे विश्व कप 2025: भारतीय महिला टीम, शेड्यूल, और अन्य अहम आंकड़े

शेड्यूल विश्व कप में ऐसा है भारतीय टीम का शेड्यूल 30 सितंबर: भारत बनाम श्रीलंका, बेंगलुरु 5 अक्टूबर: भारत बनाम पाकिस्तान, कोलंबो 9 अक्टूबर: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, विशाखापट्टनम 12 अक्टूबर: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, विशाखापट्टनम 19 अक्टूबर: भारत बनाम इंग्लैंड, इंदौर 23 अक्टूबर: भारत बनाम न्यूजीलैंड, गुवाहाटी 26 अक्टूबर: भारत बनाम बांग्लादेश, बेंगलुरु बता दें कि विश्व कप से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम को 14, 17 और 20 सितंबर को भारत दौरे पर 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है।

खिताब अपना पहला खिताब जीतना चाहेगी भारतीय टीम भारतीय महिला टीम ने अब तक वनडे विश्व कप का खिताब नहीं जीता है और आगामी संस्करण में मेजबानी करते हुए टीम पहली बार विजेता बनने का प्रयास करेगी। इससे पहले 2005 और 2017 में भारतीय टीम फाइनल में हारकर विजेता थी रही थी। 2022 में खेले गए पिछले संस्करण में भारतीय टीम सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सकी थी और 5वें स्थान पर रही थी।

रन इन भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए सर्वाधिक रन मिताली राज वनडे विश्व कप के इतिहास में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी हैं। पूर्व भारतीय कप्तान ने 2000-2022 के बीच 38 मैचों में 47.17 की औसत के साथ 1,321 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 11 अर्धशतक शामिल हैं। हरमनप्रीत ने 51.52 की औसत से 876 रन बनाए, जिसमें 3 शतक शामिल हैं। अंजुम चोपड़ा ने 29.47 की औसत से 619 रन बनाए थे। उन्होंने 6 अर्धशतक लगाए थे।