वनडे: एक टीम के लिए लगातार सबसे ज्यादा मुकाबले खेलने वाले खिलाड़ी, शीर्ष पर ये भारतीय

वनडे क्रिकेट में हर टीम के पास ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने लगातार मैच खेलकर अपनी फिटनेस, धैर्य और टीम के प्रति समर्पण साबित किया है। लगातार मैच खेलने का रिकॉर्ड न सिर्फ खिलाड़ी की काबिलियत को दिखाता है बल्कि उसकी निरंतरता और भरोसेमंद प्रदर्शन का भी सबूत होता है। ऐसे में आइए उन खिलाड़ियों पर एक नजर डालते हैं, जिन्होंने बिना ब्रेक लिए लंबे समय तक टीम का हिस्सा बने रहे।

#1 सचिन तेंदुलकर (लगातार 185 वनडे मुकाबले) इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं। उन्होंने अपनी टीम के लिए लगातार 185 वनडे मुकाबले खेले थे। उनका लगातार खेलने का सिलसिला 25 अप्रैल 1990 को शुरू हुआ था। उस मैच के बाद वह 24 अप्रैल 1998 तक भारत के लिए सभी वनडे मुकाबले खेले थे। तेंदुलकर ने अपने वनडे करियर में 463 मुकाबले खेले और इसकी 452 पारियों में 44.83 की औसत से 18,426 रन बनाने में सफल रहे।

#2 एंडी फ्लावर (लगातार 172 वनडे मुकाबले) दूसरे स्थान पर जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार खिलाड़ी एंडी फ्लावर हैं। उन्होंने अपनी टीम के लिए लगातार 172 वनडे मुकाबले खेले थे। 23 फरवरी 1992 से 11 अप्रैल 2001 तक वह जिम्बाब्वे के लिए हर वनडे मैच का हिस्सा रहे थे। इस खिलाड़ी ने 213 वनडे मैच खेले थे और इसकी 208 पारियों में 35.34 की औसत से 6,786 रन बनाने में सफल रहे थे। उनके बल्ले से 4 शतक और 55 अर्धशतक निकले थे।

#3 हैंसी क्रोनिए (लगातार 162 वनडे मुकाबले) तीसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी हैंसी क्रोनिए हैं। वह अपनी टीम के लिए लगातार 162 वनडे मुकाबले खेले थे। 4 सितंबर 1993 से लेकर 27 मार्च 2000 तक क्रोनिए अपनी टीम के लिए हर मैच का हिस्सा रहे थे। वह अपने वनडे करियर में 188 वनडे मुकाबले खेले और इसकी 175 पारियों में 38.64 की औसत से 5,565 रन बनाने में सफल रहे थे। उनके बल्ले से 2 शतक और 39 अर्धशतक निकले थे।