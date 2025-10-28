वनडे विश्व कप 2025: स्मृति मंधाना का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े 

भारतीय महिला क्रिकेट टीम वनडे विश्व कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम से भिड़ेगी। 30 अक्टूबर को होने वाले इस मैच में स्मृति मंधाना के प्रदर्शन पर सबकी नजरें रहेंगी। भारतीय सलामी बल्लेबाज के ऊपर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी होगी। उनके लिए अब तक मौजूदा विश्व कप शानदार बीता है। इस बीच मंधाना का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।

ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1,000 वनडे रन बनाने के करीब हैं मंधाना लीग स्टेज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मंधाना ने 66 गेंदों में 80 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ 20 वनडे मैच खेल चुकीं मंधाना ने 49.80 की औसत से 996 रन बनाए हैं। वह इस टीम के विरुद्ध 1,000 वनडे रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगी। क्रिकइन्फो के अनुसार, मंधाना से पहले भारतीय बल्लेबाजों में सिर्फ मिताली राज (1,123) ने ऐसा किया है।

शतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वाधिक शतक वाली बल्लेबाज हैं मंधाना मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 बार, 50+ रन के स्कोर किए हैं, जिनमें 4 शतक शामिल हैं। वनडे में किसी भी अन्य बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतने शतक नहीं बनाए हैं। पिछले महीने दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मंधाना का 50 गेंदों में लगाया गया शतक, वनडे इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा सबसे तेज वनडे शतक भी मंधाना के नाम है। उन्होंने पिछले महीने मुल्लांपुर में 77 गेंदों में शतक लगाया था।

नॉकआउट नॉकआउट में बेहद खराब रहा है मंधाना का प्रदर्शन मंधाना हाल शानदार फॉर्म में हैं, लेकिन नॉकआउट मैचों में उनका खराब रिकॉर्ड भारतीय टीम के लिए एक बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। मंधाना को सभी प्रारूपों के विश्व कप मैचों के सेमीफाइनल और फाइनल में संघर्ष करना पड़ा है। 2017 के वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल और फाइनल में उनके स्कोर क्रमशः 6 और 0 रन के थे। उन्होंने टी-20 विश्व कप में तीन नॉकआउट मैचों में 34, 11 और 2 रन के स्कोर किए थे।

जानकारी शानदार फॉर्म में चल रही हैं मंधाना मंधाना के लिए वनडे विश्व कप 2025 शानदार चल रहा है। उन्होंने 7 मैचों की इतनी ही पारियों में 60.83 की औसत के साथ 365 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 1 शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं।