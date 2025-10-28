ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, टी-20 सीरीज: इन खिलाड़ियों के बीच दिख सकती है जोरदार टक्कर

भारतीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बीच 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज का आगाज बुधवार (29 अक्टूबर) से होने जा रहा है। भारतीय टीम वनडे सीरीज की हार को भुलाकर नई शुरुआत करना चाहेगी। यह सीरीज भारत की टी-20 विश्व कप 2026 की तैयारियों का हिस्सा है और टीम के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन को आतुर होंगे। इस बीच दोनों टीमों के उन खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं, जिनके बीच सीरीज में जोरदार टक्कर हो सकती है।

#1 अभिषेक शर्मा बनाम जोश हेजलवुड एशिया कप 2025 में शानदार प्रदर्शन करने वाले अभिषेक शर्मा पर सबकी नजरें रहेंगी। उन्होंने 7 मैचों में 200 की स्ट्राइक रेट से 314 रन बनाए थे और भारत को खिताब दिलाया था। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजों की मददगार पिचों पर अभिषेक को चुनौती दे सकते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अभिषेक ने हेजलवुड के खिलाफ 2 पारियों में 17 गेंदों पर 31 रन बनाए हैं और एक बार आउट हुए हैं।

#2 सूर्यकुमार यादव बनाम नाथन एलिस भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव का इस साल टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। उन्होंने 11 पारियों में 11.11 की औसत से सिर्फ 100 रन बनाए हैं। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया में उनकी औसत 59.75 की है। इधर, अपनी विविधता के लिए मशहूर नाथन एलिस उन्हें परेशान करने की कोशिश करेंगे। एलिस ने 8 टी-20 मुकाबलों में सूर्यकुमार को 2 बार आउट किया है, लेकिन 168.88 की स्ट्राइक रेट से 76 रन भी लुटाए हैं।

#3 मिचेल मार्श बनाम जसप्रीत बुमराह वनडे सीरीज से आराम मिलने के बाद जसप्रीत बुमराह टी-20 सीरीज में तरोताजा होकर लौटेंगे। वह शानदार फॉर्म में चल रहे ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज और कप्तान मिचेल मार्श को रोकने की कोशिश करेंगे। इस साल उन्होंने 40.77 की औसत और 164.57 के स्ट्राइक रेट से 367 टी-20 रन बनाए हैं। बुमराह ने 3 टी-20 मुकाबलों में उन्हें एक बार आउट किया है, जिसमें उन्होंने 9 गेंदों पर 10 रन दिए हैं। साल 2025 में उनकी टी-20 औसत 18.04 की है।