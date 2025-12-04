वनडे क्रिकेट के इतिहास में दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा और सफल रन चेज 

वनडे क्रिकेट के इतिहास में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम अपनी बेहद आक्रामक और निडर बल्लेबाजी के लिए पहचाना जाता है। बड़े से बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच की दिशा बदल देना प्रोटियाज टीम की खासियत रही है। कई मौकों पर उन्होंने असंभव दिखने वाला लक्ष्य भी हैरतअंगेज तरीके से हासिल किए हैं। ऐसे में आइए दक्षिण अफ्रीका द्वारा वनडे क्रिकेट के इतिहास में किए गए सबसे बड़े सफल रन चेज पर नजर डालते हैं।

#1 435 रन (साल 2006) दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने साल 2006 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम द्वारा दिया गया 435 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया था। जोहान्सबर्ग में खेले गए उस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए कंगारू टीम ने 434/4 का स्कोर बनाया था। रिकी पोंटिग ने 164 रन की पारी खेली थी। जवाब में हर्शल गिब्स के 175 रन की उम्दा पारी के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने 49.5 ओवर में 438/9 का स्कोर बनाकर मुकाबला जीत लिया था।

#2 372 रन (साल 2016) साल 2016 में दक्षिण अफ्रीका ने एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को करारी शिकस्त दी थी। कंगारू टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 371/6 का स्कोर बनाया था। डेविड वार्नर ने 117 रन की पारी खेली थी। स्टीव स्मिथ के बल्ले से 108 रन निकले थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 49.2 ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था। डेविड मिलर ने 118 रन बनाए थे। क्विंटन डिकॉक के बल्ले से 70 रन निकले थे।

#3 359 रन (साल 2025) दक्षिण अफ्रीका ने अपने वनडे करियर का तीसरा सबसे सफल रन चेज साल 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ किया था। रायपुर में खेल गए इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 358/5 का स्कोर बनाया था। विराट कोहली (102) और रुतुराज गायकवाड़ (105) ने शानदार शतकीय पारी खेली थी। जवाब में एडेन मार्करम के शानदार शतक (110) की मदद से टीम ने 49.2 ओवर में 362/6 का स्कोर बनाते हुए मुकाबला 4 विकेट से जीत लिया।

