वनडे क्रिकेट: भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े टीम स्कोर, जानिए आंकड़े 

#1 438/4 (साल 2015) साल 2015 में दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय टीम के खिलाफ 438/4 का विशाल स्कोर बना दिया था। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए उस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी। टीम के लिए क्विंटन डिकॉक (109), फाफ डु प्लेसिस (133) और एबी डिविलियर्स (119) ने शतकीय पारी खेली थी। जवाब में भारतीय टीम 36 ओवर में सिर्फ 224 रन बनाकर ऑलआउट हो गई थी। टीम वह मुकाबला 214 रनों से हार गई थी।

#2 365/2 (साल 2010) दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर 2010 में बनाया था। अहमदाबाद में खेले गए उस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 365/2 का स्कोर बनाया था। डिविलियर्स ने 59 गेंदों में 102 रन बना दिए थे। जैक्स कैलिस के बल्ले से 94 गेंदों में 104 रन निकले थे। जवाब में भारतीय टीम 275 रन पर ऑलआउट हो गई थी। दक्षिण अफ्रीका को उस मुकाबले में 90 रन से जीत मिली थी।

Advertisement

#3 362/6 (साल 2025) दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ तीसरा सबसे बड़ा स्कोर साल 2025 में रायपुर के मैदान पर बनाया था। दक्षिण अफ्रीका 359 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी और उसने 49.2 ओवर में 362/6 का स्कोर बनाते हुए मैच 4 विकेट से अपने नाम कर लिया। एडेन मार्करम ने 98 गेंदों का सामना किया और 110 रन बनाए। उनके अलावा मैथ्यू ब्रीट्जके ने 68 रन की पारी खेली। डेवाल्ड ब्रेविस ने 34 गेंदों में 54 रन जड़ दिए।

Advertisement