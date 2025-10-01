वनडे विश्व कप 2025: सोफी डिवाइन ने लगाया शतक, पूरे किए अपने 4,000 वनडे रन

न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम की कप्तान सोफी डिवाइन ने वनडे विश्व कप 2025 में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ शतक (112) लगाया। यह उनके वनडे करियर का 9वां शतक साबित हुआ। इस पारी के दौरान उन्होंने अपने वनडे करियर के 4,000 रन पूरे किए। वह न्यूजीलैंड की ओर से इस आंकड़े को छूने वाली सिर्फ चौथी बल्लेबाज बनी। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी संघर्षपूर्ण रही डिवाइन की पारी जीत के लिए मिले 327 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने शून्य के स्कोर पर अपने 2 विकेट खो दिए। ऐसे में उन्होंने टिककर बल्लेबाजी करते हुए पारी को संभालने का प्रयास किया। दाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने 69 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। क्रीज पर टिकने के बाद उन्होंने रन गति में इजाफा किया और 107 गेंदों में अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। वह 112 गेंदों में 112 रन बनाकर आउट हुई।

सूची इस सूची में शामिल हुई डिवाइन डिवाइन अब सूजी बेट्स, एमी सैटरथवेट और डेबी हॉकले के बाद 4,000 रन पूरी करने वाली बल्लेबाज बनी हैं। बता दें कि बेट्स इस सूची में शीर्ष पर हैं, जो 5,800 से अधिक रन बना चुकी हैं। सैटरथवेट ने 145 मैचों में 38.33 की औसत के साथ 4,639 रन बनाए थे। वहीं, हॉकले ने 118 मैचों की 115 पारियों में 41.89 की औसत के साथ 4,064 रन बनाए थे।

जानकारी डिवाइन ने लगाया 9वां शतक डिवाइन ने शतकों के मामले में इंग्लैंड की सराह टेलर (8) को पीछे छोड़ा। उन्होंने शतकों के मामले में हैली मैथ्यूज, नेट साइवर ब्रंट, लौरा वोल्वार्ड्ट, चमारी अट्टापट्टू और चार्लोट एडवर्ड्स की बराबरी की। बता दें कि इन बल्लेबाजों ने 9-9 शतक लगाए थे।