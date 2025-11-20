वनडे क्रिकेट: इन विकेटकीपर कप्तानों ने लगाए हैं सर्वाधिक शतक

क्रिकेट के इतिहास में कुछ विकेटकीपर बल्लेबाज सफल कप्तान साबित हुए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी सफल कप्तान के मिसाल हैं। धोनी ने कप्तानी के साथ-साथ बल्लेबाजी में भी कमाल किया था। वर्तमान में शाई होप वेस्टइंडीज की कप्तानी करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच में शतक जड़ा था। इस बीच उन विकेटकीपर कप्तानों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने सर्वाधिक शतक लगाए हैं।

#1 शाई होप (6 शतक) होप ने कप्तान के तौर पर 6 वनडे शतक लगाए हैं। उन्होंने अब तक 43 वनडे में वेस्टइंडीज की कप्तानी की है, जिसमें 55.90 की औसत के साथ 1,789 रन बनाए हैं। वह अपने वनडे करियर में अब तक 6,000 से अधिक रन बना चुके हैं। उल्लेखनीय रूप से इस बीच उनका बल्लेबाजी औसत लगभग 50 का रहा है। वह इस प्रारूप में कुल 19 शतक जड़ चुके हैं।

जानकारी होप ने वेस्टइंडीज की ओर से दूसरे सबसे तेज 6,000 रन पूरे किए होप वेस्टइंडीज की ओर से दूसरे सबसे तेज 6,000 रन (142 पारी) पूरे करने वाले बल्लेबाज हैं। कैरेबियाई बल्लेबाजों में उनसे तेज ये आंकड़ा विवियन रिचर्ड्स (141 पारी) ने छूआ था।

#2 महेंद्र सिंह धोनी (6 शतक) धोनी ने अपने वनडे करियर का अंत 10,000 से अधिक रन बनाने के साथ किया था, जिसमें 10 शतक शामिल थे। धोनी ने अपने करियर का ज्यादातर क्रिकेट कप्तान के रूप में खेला। उन्होंने 200 वनडे मैचों में टीम की कमान संभाली थी और इस बीच 172 पारियों में 53.55 की औसत के साथ 6,641 रन बनाए थे। इस बीच 139* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 6 शतक लगाए थे।