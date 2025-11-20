रणजी टॉफी 2025-26: पांचवें दौर के समापन के बाद इन खिलाड़ियों का रहा उम्दा प्रदर्शन

रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन का 5वां दौर समाप्त हो चुका है। अब 2 महीने के अंतराल के बाद 22 जनवरी, 2026 से बचे हुए मुकाबले खेले जाने हैं। एलीट ग्रुप में मौजूद 32 टीमों के कई खिलाड़ियों ने इस संस्करण में शानदार प्रदर्शन किए हैं। इस दौर में भी बल्ले और गेंद के बीच रोचक मुकाबला देखने को मिला। अब 5वें दौर की समाप्ति के बाद सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं।

#1 करुण नायर करुण नायर के लिए इंग्लैंड का दौरा निराशाजनक रहा था, जिसके बाद उन्हें टेस्ट टीम से बाहर किया गया था। अपनी पुरानी टीम कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करने वाले नायर ने इस सीजन में अब तक 5 मैचों की 7 पारियों में 100.33 की औसत से 602 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने उन्होंने 2 शतक और इतने ही अर्धशतक लगाए हैं। नायर की टीम कर्नाटक एलीट ग्रुप-B में शीर्ष पर मौजूद है।

#2 सिद्धेश लाड मुंबई के लिए सिद्धेश लाड शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने 5 मैचों की 7 पारियों में 88.33 की बेहतरीन औसत के साथ 530 रन बनाए हैं। उन्होंने अब तक 3 शतक और 1 अर्धशतक भी लगाए हैं। लाड के प्रदर्शन की बदौलत मुंबई क्रिकेट टीम 5 मैचों में 24 अंको के साथ एलीट ग्रुप-D में टॉप पर है। शार्दुल ठाकुर की कप्तानी वाली टीम ने 3 मैच जीते हैं और 2 मैच ड्रॉ खेले हैं।

#3 औकिब नबी जम्मू और कश्मीर के तेज गेंदबाज औकिब नबी ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। पिछले सीजन में 44 विकेट लेकर कमाल करने के बाद, इस तेज गेंदबाज ने मौजूदा सीजन में 5 मैचों में 13.27 की औसत से 29 विकेट लिए हैं। इस बीच उन्होंने 2 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए हैं। जम्मू और कश्मीर ने 3 मैच जीते हैं और 1 में हार झेली है, जिसके चलते टीम एलीट ग्रुप-D में दूसरे नंबर पर है।