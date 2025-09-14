वनडे क्रिकेट: इन भारतीय महिला खिलाड़ियों ने खेले हैं 150 या उससे अधिक मैच 

#1 मिताली राज (232 मैच) 26 जून, 1999 को भारत के लिए वनडे डेब्यू करने वाली मिताली राज का वनडे करियर 22 साल 274 दिनों का रहा था। पूर्व भारतीय कप्तान मिताली ने 2 दशक से ज्यादा के अंतरराष्ट्रीय करियर में 232 वनडे में 50.68 की औसत से 7,805 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 125* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 7 शतक लगाए थे। वह महिला वनडे में 6,000 और 7,000 रन बनाने वाली भी इकलौती बल्लेबाज हैं।

जानकारी मिताली ने बनाए हैं सर्वाधिक अर्धशतक मिताली ने वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक 64 अर्धशतक लगाए हैं और 50 या उससे अधिक अर्धशतक लगाने वाली इकलौती महिला बल्लेबाज हैं।

#2 झूलन गोस्वामी (204 मैच) पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी भी इस सूची का हिस्सा हैं। उन्होंने 204 वनडे मैच खेले थे, जिसमें 22.04 की औसत और 3.37 की इकॉनमी रेट के साथ 255 विकेट लिए थे। इस बीच उन्होंने 2 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 31 रन देते हुए 6 विकेट लेना रहा था। गोस्वामी महिला वनडे मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं। उनके अलावा कोई अन्य खिलाड़ी 200 विकेट भी नहीं ले सकी हैं।