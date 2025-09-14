टी-20 अंतरराष्ट्रीय: एक मैच में पावरप्ले में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज, शीर्ष पर ये खिलाड़ी

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पावरप्ले के ओवर (1 से 6) बल्लेबाजों और दर्शकों दोनों के लिए सबसे रोमांचक होते हैं। इस समय गेंद नई होती है और फील्डिंग प्रतिबंध के कारण बल्लेबाज आक्रामक रुख अपनाते हैं। कई बल्लेबाजों ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में पावरप्ले में तूफानी पारियां खेलकर मैच का रुख बदला है। ऐसे में आइए उन बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने एक मैच में पावरप्ले के दौरान सबसे ज्यादा रन बनाए हैं।

#1 ट्रेविस हेड (73 रन बनाम स्कॉटलैंड, 2024) पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी ट्रेविस हेड हैं। उन्होंने साल 2024 में स्कॉटलैंड के खिलाफ पावरप्ले में 73 रन बना दिए थे। कंगारू टीम 155 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी। हेड ने पहली गेंद से आक्रामक बल्लेबाजी की। वह 25 गेंदों में 80 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 12 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 320 की रही। उस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से जीत मिली थी।

#2 पॉल स्टर्लिंग (67 रन बनाम वेस्टइंडीज, 2020) दूसरे स्थान पर आयरलैंड क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग हैं। उन्होंने साल 2020 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पावरप्ले में 67 रन बना दिए थे। उस मुकाबले में स्टर्लिंग ने 47 गेंदों का सामना किया था और 95 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 6 चौके और 8 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 202.12 की रही थी। आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 208/7 का स्कोर बनाया था। जवाब में वेस्टइंडीज 204/7 का स्कोर ही बना पाई थी।

#3 कॉलिन मुनरो (66 रन बनाम वेस्टइंडीज, 2018) तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाज कॉलिन मुनरो हैं। उन्होंने साल 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले 6 ओवर में 66 रन बना दिए थे। मुनरो ने उस मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी की थी। उन्होंने 53 गेंदों का सामना करते हुए 104 रन जड़े थे। उनके बल्ले से 3 चौके और 10 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 196.22 की रही थी। न्यूजीलैंड को उस मुकाबले में 119 रन से शानदार जीत मिली थी।