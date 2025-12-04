वनडे क्रिकेट: इन बल्लेबाजों ने 2 अलग-अलग दशकों में 10 या उससे ज्यादा शतक लगाए 

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के पहले रांची वनडे में 135 रन बनाए थे। इसके बाद रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे में भी 102 रन की शतकीय पारी खेली। इसके साथ ही कोहली 2 अलग-अलग दशकों में 10 या उससे अधिक वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।

#1 सचिन तेंदुलकर (1990 और 2000) सचिन तेंदुलकर विश्व के पहले ऐसे बल्लेबाज थे, जिन्होंने 2 अलग-अलग दशकों में 10 शतक लगाने का कारनामा किया था। उन्होंने 1989 में अपने वनडे करियर का आगाज किया था और 1990 के दशक में 228 मैचों में 43.07 की औसत के साथ 8,571 रन बनाए थे, जिसमें 24 शतक शामिल थे। उन्होंने 2000 के दशक में 211 वनडे मुकाबलों में 46.68 की औसत से 8,823 रन बनाए थे, जिसमें 21 शतक भी शामिल थे।

#2 कुमार संगकारा (2000 और 2010) कुमार संगाकारा ने अपने वनडे करियर में 14,234 रन बनाए थे। उन्होंने 2000 के दशक में 262 मैचों में 35.97 की औसत के साथ 7,878 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 138* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 10 शतक भी अपने नाम किए थे। 2010 के दशक के दौरान श्रीलंकाई विकेटकीपर ने 142 मैचों में 52.96 की औसत के साथ 6,356 रन बनाए थे। उन्होंने 2010 में 15 शतक लगाए थे।

Advertisement

#3 विराट कोहली (2010 और 2020) कोहली ने 2010 के दशक में 227 मैच खेले थे, जिसमें 60.79 की औसत के साथ 11,125 रन बनाए थे। उन्होंने 42 शतक और 52 अर्धशतक अपने नाम किए थे। उन्होंने 2020 के दशक के दौरान 65 मैचों में 52.41 की औसत और 94.43 की स्ट्राइक रेट के साथ 2,883 रन बनाए थे। उन्होंने मौजूदा शतक में अब तक 10 शतक और 20 अर्धशतक भी लगा लिए हैं।

Advertisement