ICC रैंकिंग: 39 वर्षीय सिकंदर रजा वनडे में नंबर-1 ऑलराउंडर बने
क्या है खबर?
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार (3 सितंबर) को ताजा रैंकिंग जारी की, जिसमें जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के सिकंदर रजा को फायदा पहुंचा है। वनडे प्रारूप में रजा अब शीर्ष रैंकिंग वाले ऑलराउंडर बने हैं। उन्होंने श्रीलंका क्रिकेट टीम के विरुद्ध वनडे मैचों में उम्दा प्रदर्शन किया था। बता दें कि रजा ने रैंकिंग में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के अजमतुल्लाह उमरजई और मोहम्मद नबी को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
रैंकिंग
रजा ने श्रीलंका के खिलाफ किया उम्दा प्रदर्शन
39 वर्षीय रजा ने श्रीलंका के खिलाफ पिछले 2 वनडे मैचों में क्रमशः 59* रन और 92 रन के स्कोर किए थे। उनके अब 302 रेटिंग अंक हो गए हैं। यह उनकी अब तक के सर्वश्रेष्ठ रेटिंग अंक हैं। अफगान टीम के उमरजई अब 296 रेटिंग अंको के साथ दूसरे स्थान पर हैं। नबी के 292 रेटिंग अंक हैं और वह फिलहाल तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं।
जानकारी
बल्लेबाजी और गेंदबाजी रैंकिंग में भी रजा को हुआ फायदा
रजा बल्लेबाजी रैंकिंग में 9 स्थान ऊपर चढ़कर 22वें स्थान पर पहुंचा गए हैं। दूसरी तरफ गेंदबाजों की रैंकिंग में भी वह एक स्थान ऊपर चढ़कर 38वें पायदान पर पहुंच गए हैं।
श्रीलंका
श्रीलंका के इन खिलाड़ियों को हुआ फायदा
श्रीलंका के पथुम निसांका को बल्लेबाजी रैंकिंग में बड़ा फायदा हुआ है। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 122 और 76 रन की पारी खेली थी, जिसकी बदौलत वह 7 स्थान ऊपर चढ़कर 13वें (654 अंक) पायदान पर पहुंच गए। जनित लियानागे 13 स्थान ऊपर चढ़कर 29वें पायदान पर पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ गेंदबाजी रैंकिंग में असिथा फर्नांडो (6 स्थान ऊपर चढ़कर 31वें पायदान पर) और दिलशान मदुशंका (8 स्थान ऊपर चढ़कर 52वें पायदान पर) पहुंच गए हैं।
टी-20
टी-20 रैंकिंग में हुए ये कुछ प्रमुख बदलाव
अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान ने त्रिकोणीय टी-20 सीरीज में 63 और 65 रनों की पारी खेली थी। वह बल्लेबाजी रैंकिंग में 12 स्थान के उल्लेखनीय सुधार के साथ अब 20वें पायदान पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के सूफियान मुकीम गेंदबाजी रैंकिंग में 11 स्थान ऊपर चढ़कर 22वें पायदान पर पहुंच गए। उन्होंने त्रिकोणीय सीरीज के अपने पहले मैच में अफगान टीम के खिलाफ 2 विकेट अपने नाम किए थे।