ICC रैंकिंग: 39 वर्षीय सिकंदर रजा वनडे में नंबर-1 ऑलराउंडर बने

रैंकिंग रजा ने श्रीलंका के खिलाफ किया उम्दा प्रदर्शन 39 वर्षीय रजा ने श्रीलंका के खिलाफ पिछले 2 वनडे मैचों में क्रमशः 59* रन और 92 रन के स्कोर किए थे। उनके अब 302 रेटिंग अंक हो गए हैं। यह उनकी अब तक के सर्वश्रेष्ठ रेटिंग अंक हैं। अफगान टीम के उमरजई अब 296 रेटिंग अंको के साथ दूसरे स्थान पर हैं। नबी के 292 रेटिंग अंक हैं और वह फिलहाल तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं।

जानकारी बल्लेबाजी और गेंदबाजी रैंकिंग में भी रजा को हुआ फायदा रजा बल्लेबाजी रैंकिंग में 9 स्थान ऊपर चढ़कर 22वें स्थान पर पहुंचा गए हैं। दूसरी तरफ गेंदबाजों की रैंकिंग में भी वह एक स्थान ऊपर चढ़कर 38वें पायदान पर पहुंच गए हैं।

श्रीलंका श्रीलंका के इन खिलाड़ियों को हुआ फायदा श्रीलंका के पथुम निसांका को बल्लेबाजी रैंकिंग में बड़ा फायदा हुआ है। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 122 और 76 रन की पारी खेली थी, जिसकी बदौलत वह 7 स्थान ऊपर चढ़कर 13वें (654 अंक) पायदान पर पहुंच गए। जनित लियानागे 13 स्थान ऊपर चढ़कर 29वें पायदान पर पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ गेंदबाजी रैंकिंग में असिथा फर्नांडो (6 स्थान ऊपर चढ़कर 31वें पायदान पर) और दिलशान मदुशंका (8 स्थान ऊपर चढ़कर 52वें पायदान पर) पहुंच गए हैं।