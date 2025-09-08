ICC प्लेयर ऑफ द मंथ: मोहम्मद सिराज अगस्त महीने के लिए हुए नामांकित
क्या है खबर?
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने अगस्त महीने 'प्लेयर ऑफ द मंथ' के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को नामांकित किया है। सिराज ने इंग्लैंड दौरे पर हुई एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में कमाल का प्रदर्शन किया था। उनके अलावा न्यूजीलैंड के मैट हेनरी और वेस्टइंडीज के जेडन सील्स भी इस पुरस्कार के लिए नामित हुए हैं। दिलचस्प रूप से इस बार तीनों तेज गेंदबाज इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की दौड़ में हैं।
सिराज
सिराज ने अगस्त में खेला सिर्फ 1 टेस्ट
सिराज ने अगस्त महीने में ओवल टेस्ट के रूप में इकलौता मैच खेला था, जिसमें कुल 9 विकेट लेते हुए जीत दिलाई थी। उन्होंने पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 5 विकेट लिए थे। सिराज ने एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 में 9 पारियों में 32.43 की औसत के साथ 23 विकेट लिए थे। वह उस सीरीज में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे। शुभमन गिल की कप्तानी में हुई सीरीज 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुई थी।
हेनरी
कैसा रहा था अगस्त में हेनरी का प्रदर्शन?
मैट हेनरी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 9.12 की आश्चर्यजनक औसत से 16 विकेट लिए थे। सीरीज के पहले मैच में उन्होंने पहली पारी में 39 रन देकर 6 विकेट और दूसरी पारी में 3 और विकेट लिए थे। उन्होंने अपनी फॉर्म को दूसरे टेस्ट में भी जारी रखा और पहली पारी में 5 विकेट लिए थे। उस सीरीज को कीवी टीम ने क्लीन स्वीप किया था।
सील्स
सील्स ने वनडे सीरीज में किया था कमाल
जेडन सील्स ने वेस्टइंडीज की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक वनडे सीरीज जीत में अहम भूमिका निभाई थी। इस युवा तेज गेंदबाज ने 3 मैचों में 10 की औसत और मात्र 4.10 की इकॉनमी रेट से 10 विकेट लिए थे। पहले वनडे में उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही, जिसमें उन्होंने 59 रन देकर केवल 1 विकेट लिया था। हालांकि, दूसरे मैच में शानदार वापसी करते हुए उन्होंने 3 विकेट और तीसरे मैच में 6 विकेट लिए थे।
महिला
इन महिला खिलाड़ियों को मिले नामांकन
महिला वर्ग में आयरलैंड की ओर्ला प्रेंडरगैस्ट, नीदरलैंड की आइरिस जविलिंग और पाकिस्तान की मुनीबा अली प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामाकिंत हुई हैं। प्रेंडरगैस्ट ने पाकिस्तान के खिलाफ 2-1 से सीरीज जीत में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने 3 पारियों में 144 रन बनाए, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल थे। मुनीबा ने आयरलैंड के खिलाफ तीसरे टी-20 में बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया और 68 गेंदों पर 14 चौकों और 1 छक्के की मदद से 100 रन बनाए थे।