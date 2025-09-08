ICC प्लेयर ऑफ द मंथ: मोहम्मद सिराज अगस्त महीने के लिए हुए नामांकित

सिराज सिराज ने अगस्त में खेला सिर्फ 1 टेस्ट सिराज ने अगस्त महीने में ओवल टेस्ट के रूप में इकलौता मैच खेला था, जिसमें कुल 9 विकेट लेते हुए जीत दिलाई थी। उन्होंने पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 5 विकेट लिए थे। सिराज ने एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 में 9 पारियों में 32.43 की औसत के साथ 23 विकेट लिए थे। वह उस सीरीज में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे। शुभमन गिल की कप्तानी में हुई सीरीज 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुई थी।

हेनरी कैसा रहा था अगस्त में हेनरी का प्रदर्शन? मैट हेनरी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 9.12 की आश्चर्यजनक औसत से 16 विकेट लिए थे। सीरीज के पहले मैच में उन्होंने पहली पारी में 39 रन देकर 6 विकेट और दूसरी पारी में 3 और विकेट लिए थे। उन्होंने अपनी फॉर्म को दूसरे टेस्ट में भी जारी रखा और पहली पारी में 5 विकेट लिए थे। उस सीरीज को कीवी टीम ने क्लीन स्वीप किया था।

सील्स सील्स ने वनडे सीरीज में किया था कमाल जेडन सील्स ने वेस्टइंडीज की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक वनडे सीरीज जीत में अहम भूमिका निभाई थी। इस युवा तेज गेंदबाज ने 3 मैचों में 10 की औसत और मात्र 4.10 की इकॉनमी रेट से 10 विकेट लिए थे। पहले वनडे में उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही, जिसमें उन्होंने 59 रन देकर केवल 1 विकेट लिया था। हालांकि, दूसरे मैच में शानदार वापसी करते हुए उन्होंने 3 विकेट और तीसरे मैच में 6 विकेट लिए थे।