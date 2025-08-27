वनडे क्रिकेट: भारतीय सरजमीं पर इन टीमों ने दर्ज की है 300+ रनों से जीत 

वनडे क्रिकेट में 300+ रनों की जीत किसी भी टीम के लिए गर्व और दबदबे का प्रतीक होती है। भारतीय सरजमीं पर भी कुछ टीमों ने ऐसा कारनामा कर खेल प्रेमियों को चौंकाया है। इन मुकाबलों में बल्लेबाजों का विस्फोटक खेल और धारदार गेंदबाजी देखने को मिली। ऐसी जीतें इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गईं। ऐसे में आइए भारत में 300 से ज्यादा रनों से जीत दर्ज करने वाली टीमों पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 भारत (317 रन बनाम श्रीलंका) पहले स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम है। उसने साल 2023 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में 317 रनों से धमाकेदार जीत दर्ज की थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 390/5 का स्कोर बनाया था। विराट कोहली ने सिर्फ 110 गेंदों में 166* रन बना दिए थे। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम सिर्फ 73 रन पर ऑलआउट हो गई थी। मोहम्मद सिराज ने 10 ओवर में केवल 32 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे।

#2 ऑस्ट्रेलिया (309 रन बनाम नीदरलैंड) साल 2023 के वनडे विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने नीदरलैंड क्रिकेट टीम को 309 रनों से हरा दिया था। दिल्ली में हुए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए कंगारू टीम ने 399/8 का स्कोर बनाया था। जवाब में नीदरलैंड की टीम 21 ओवर में केवल 90 रन पर ऑलआउट हो गई थी। डेविड वार्नर ने 104 और ग्लेन मैक्सवेल ने 106 रन की पारी खेली थी। एडम जैम्पा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट अपने नाम किए थे।

#3 भारत (302 रन बनाम श्रीलंका) भारतीय टीम को साल 2023 में श्रीलंका के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 302 रन से जीत मिली थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 357/8 का स्कोर बनाया था। जवाब में श्रीलंका की टीम सिर्फ 55 रनों पर ऑलआउट हो गई थी। शुभमन गिल (92), कोहली (88) और श्रेयस अय्यर (82) ने कमाल की पारियां खेलीं थी। सिराज ने घातक गेंदबाजी करते हुए 5 ओवर में केवल 18 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे।