एशिया कप 2025 के दौरान ये अहम रिकॉर्ड्स बना सकते हैं भारतीय खिलाड़ी 

10 सितंबर को अपना पहला मैच खेलेगी भारतीय टीम (तस्वीर: एक्स/@ICC)

लेखन अंकित पसबोला
Aug 27, 2025
10:16 am
क्या है खबर?

एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से होनी है, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम अपने अभियान का आगाज 10 सितंबर को UAE के खिलाफ मुकाबले से करेगी। आगामी संस्करण टी-20 प्रारूप में खेला जाना है, जिसमें सूर्यकुमार यादव भारत की कप्तानी करते हुए दिखेंगे। अबू धाबी और दुबई में होने वाले अगले संस्करण के दौरान भारतीय खिलाड़ी कुछ अहम रिकॉर्ड्स बना सकते हैं। आइए उन पर एक नजर डालते हैं।

विकेट 

अर्शदीप और बुमराह पूरे कर सकते हैं अपने-अपने 100 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट 

अर्शदीप सिंह ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में अब तक 63 मैचों में 18.30 की औसत के साथ 99 विकेट लिए हैं। वह 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे। जसप्रीत बुमराह ने अब तक 70 मैचों में 17.74 की औसत और 6.27 की इकॉनमी रेट के साथ 89 विकेट चटकाए हैं। वह 11 विकेट और लेते ही टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में अपने विकेटों का शतक पूरा कर लेंगे।

हार्दिक 

ये उपलब्धि हासिल कर लेंगे हार्दिक पांड्या 

हार्दिक पांड्या ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में अब तक 114 मैच खेले हैं, जिसमें 27.87 की औसत और 141.67 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,812 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 5 अर्धशतक भी लगाए हैं। दूसरी तरफ गेंदबाजी में इस ऑलराउंडर ने 26.43 की औसत के साथ 94 विकेट लिए हैं। वह आगामी एशिया कप के दौरान टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट के साथ-साथ 2,000+ रन बनाने वाले पहले भारतीय बन सकते हैं।

जानकारी

एशिया कप टी-20 में सर्वाधिक विकेट वाले भारतीय 

हार्दिक ने टी-20 प्रारूप में खेले गए एशिया कप में अब तक 11 विकेट लिए हैं। वह 3 विकेट और लेते ही एशिया कप टी-20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय बन जाएंगे। वह इस मामले में भुवनेश्वर कुमार (13) को पीछे छोड़ देंगे।

अक्षर पटेल 

टी-20 क्रिकेट में अपने 250 विकेट पूरे करने के करीब हैं अक्षर पटेल 

भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने अब तक कुल 286 टी-20 मैच खेले हैं, जिसमें बल्लेबाजी में उन्होंने 23.43 की औसत और 136.88 की स्ट्राइक रेट के साथ 3,351 रन बनाए हैं। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 27.77 की औसत और 7.06 की इकॉनमी रेट के साथ 244 विकेट लिए हैं। वह इस प्रारूप में अपने 250 विकेट पूरे कर लेंगे। उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अब तक 71 विकेट लिए हुए हैं।

टीम 

एशिया कप 2025 में ऐसी है भारतीय टीम 

भारतीय टीम में यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर को नहीं चुना गया है। भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, और जितेश शर्मा। स्टैंडबाई खिलाड़ियों के तौर पर प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल और जायसवाल को चुना गया है।