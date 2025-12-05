वनडे क्रिकेट: भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं सबसे ज्यादा शतक

#1 क्विंटन डिकॉक और एबी डिविलियर्स (6-6 शतक) इस सूची में पहले स्थान पर संयुक्त रूप से दक्षिण अफ्रीका के 2 बल्लेबाज हैं। क्विंटन डिकॉक और एबी डिविलियर्स ने भारत के खिलाफ वनडे में 6-6 शतक लगाए हैं। डिकॉक ने 22 मैचों की 22 पारियों में 49.31 की औसत से 1,085 रन बनाए हैं। वहीं, डिविलियर्स के बल्ले से 32 मैच की 32 पारियों में 48.46 की औसत से 1,357 रन निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 119 रन था। डिकॉक का सबसे बड़ा स्कोर 135 रन रहा है।

#2 गैरी कर्स्टन (4 शतक) इस सूची में दूसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज गैरी कर्स्टन हैं। उन्होंने साल 1995 में भारत के खिलाफ अपना पहला वनडे मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2001 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 26 मैचों की 26 पारियों में 62.59 की औसत से 1,377 रन बनाए थे। इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 9 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 133* रन रहा था।

Advertisement

#3 4 बल्लेबाजों ने जड़े हैं 2-2 शतक दक्षिण अफ्रीका के 4 बल्लेबाजों ने भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट में 2-2 शतक लगाए हैं। ये खिलाड़ी फाफ डु प्लेसिस, हाशिम अमला, हर्शल गिब्स और जैक्स कैलिस हैं। डु प्लेसिस ने 14 वनडे मुकाबलों की 14 पारियों में 58 की औसत से 696 रन बनाए थे। अमला के बल्ले से 26 पारियों में 938 रन निकले थे। गिब्स ने 30 मुकाबलों में 1,064 रन बनाए थे। कैलिस ने 34 पारियों में भारत के खिलाफ 1,535 रन बनाए थे।

Advertisement