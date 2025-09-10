BCCI ने केलों पर खर्च कर दिए 35 लाख रुपये, अदालत ने मांगा जवाब 

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( BCCI ) को 12 करोड़ रुपये की गड़बड़ी के मामले में नोटिस जारी किया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बोर्ड से राज्य इकाई को मिले फंड का गलत इस्तेमाल हुआ, जिसमें खिलाड़ियों को केले उपलब्ध कराने के नाम पर 35 लाख रुपये खर्च करने का मामला भी शामिल है। उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड की ऑडिट रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आइए पूरी खबर पर एक नजर डाल लेते हैं।

आरोप क्या है आरोप? टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि 12 करोड़ रुपये में से 35 लाख रुपये खिलाड़ियों के लिए केले खरीदने पर खर्च किए गए। यह मामला क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट से जुड़ा है। जस्टिस मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ इस पर सुनवाई कर रही है। यह याचिका संजय रावत और अन्य ने दायर की थी। मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर, शुक्रवार को होगी।

पैसा बोर्ड ने की है बड़ी हेरा-फेरी ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 6.4 करोड़ रुपये इवेंट मैनेजमेंट पर खर्च किए गए, जबकि टूर्नामेंट और ट्रायल खर्चों पर कुल 26.3 करोड़ रुपये खर्च हुए, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 22.3 करोड़ रुपये से कहीं अधिक है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि संघ ने खाने-पीने के खर्च के नाम पर करोड़ों रुपये की हेराफेरी की है। रिपोर्ट के अनुसार यह गड़बड़ी गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की ओर इशारा करती है, जिस पर अब अदालत में सुनवाई चल रही है।

घोटाला पहले भी घोटालों में आ चुका है उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड का नाम उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड पर पहले भी घोटाले के आरोप लगे हैं। साल 2022 में खुलासा हुआ था कि उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने 12 महीनों में औसतन हर दिन अपने खिलाड़ियों को 100 रुपये ही दिए हैं जो कि उत्तराखंड में न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। उत्तराखंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने मानसिक और शारीरिक शोषण के आरोप भी लगाए थे। यहां तक की कई अधिकारियों की नियुक्तियों में भी हेराफेरी के मामले सामने आए थे।