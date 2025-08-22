वनडे क्रिकेट: लुंगी एनगिडी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरी बार झटका 5 विकेट हाॅल, जानिए आंकड़े

गेंदबाजी कैसी रही एनगिडी की गेंदबाजी? एनगिडी ने 278 रन का लक्ष्य लेकर उतरी कंगारू टीम को 7 रन कुल स्कोर पर मार्नस लाबुशेन (1) के रूप में दूसरा झटका देते हुए मैच में अपने विकेटों का खाता खोला। इसके बाद उन्होंने एरोन हार्डी (10), जोश इंग्लिश (87), जेवियर बार्टलेट (8) और एडम जैम्पा (3) को भी एक के बाद एक अपना शिकार बना लिया। एनगिडी ने अपने कोटे के 8.4 ओवर में 1 मेडन के साथ 42 रन खर्च कर ये सफलताएं अर्जित की।

प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसा रहा है एनगिडी का प्रदर्शन? एनगिडी का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहा है। उन्होंने अपने वनडे करियर में सबसे ज्यादा विकेट कंगारू टीम के खिलाफ ही चटकाए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ 11 मैचों की 11 पारियों में 16.96 की औसत और 5.03 की इकॉनमी के साथ 26 विकेट चटकाए हैं। इसमें 1 बार 4 विकेट और 2 बार 5 विकेट हॉल शामिल है। उन्होंने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी इसी टीम के खिलाफ किया है।

करियर कैसा रहा है एनगिडी का वनडे करियर? एनगिडी ने फरवरी 2018 में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ न्यूलैंड्स में अपने वनडे करियर का आगाज किया था। उन्होंने अब तक 69 वनडे की 68 पारियों में 28.07 की औसत और 5.79 की इकॉनमी के साथ 110 विकेट अपने नाम किए हैं। इस दौरान उन्होंने चार बार 4 विकेट और 2 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए हैं। उनके दोनों 5 विकेट हॉल कंगारू टीम के खिलाफ ही आए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/58 का रहा है।