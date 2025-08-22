दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सीरीज में बनाई अजेय बढ़त

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने दूसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को 84 रनों से हरा दिया। इसी के साथ 3 मैचों की सीरीज में उसने 2-0 की अजेय बढ़त ले ली। पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 98 रन से जीत मिली थी। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 277 रन का स्कोर बनाया था। जवाब में ऑस्ट्रेलिया 37.4 ओवर में 193 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक समय टीम के 3 बल्लेबाज 90 रन पर पवेलियन में थे। यहां से मैथ्यू ब्रीट्जके (88) और ट्रिस्टन स्टब्स (74) की पारियों के दम पर दक्षिण अफ्रीका 277 रन बनाने में सफल रही। जवाब में जोश इंग्लिश (87) को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया का कोई और बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। लुंगी एनगिडी ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए एडम जैम्पा ने 3 विकेट चटकाए।

अर्धशतक मैथ्यू ब्रीट्जके ने रचा इतिहास ब्रीट्जके ने 88 रन की पारी खेली। ये उनके वनडे करियर का तीसरा और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा अर्धशतक रहा। ब्रीट्जके वनडे करियर के पहले 4 मैचों में 50+ रन के स्कोर बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। नवोजत सिंह सिद्धू ने अपने पहले 5 मैचों की 4 पारियों में 50+ के स्कोर बनाए थे। 1 मैच में उनकी बल्लेबाजी नहीं आई थी। ब्रीट्जके के बल्ले से 8 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 112.82 की रही।

पहला स्टब्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जड़ा वनडे करियर का पहला अर्धशतक स्टब्स ने 87 गेंदों का सामना किया और 74 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 3 चौके और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 85.06 की रही। ये उनके वनडे करियर का दूसरा और कंगारू टीम के खिलाफ पहला अर्धशतक रहा। उन्होंने अब तक 11 वनडे मुकाबले खेले हैं और इसकी 11 पारियों में 35.88 की औसत से 323 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 1 शतक भी निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 112* रन है।

जीत इंग्लिश की पारी नहीं दिला पाई ऑस्ट्रेलिया को जीत इंग्लिश ने 74 गेंदों का सामना किया और 87 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 10 चौके और 2 बेहतरीन छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 117.57 की रही। हालांकि, वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। उन्होंने अब तक 32 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसकी 29 पारियों में 29.46 की औसत और 106.38 की स्ट्राइक रेट के साथ 766 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 1 शतक के अलावा 4 अर्धशतक निकले हैं।

5 विकेट एनगिडी ने वनडे क्रिकेट में दूसरी बार लिया 5 विकेट हॉल एनगिडी ने 8.4 ओवर गेंदबाजी की और 1 मेडन ओवर के साथ 42 रन खर्च करते हुए 5 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 4.80 की रही। ये उनके वनडे करियर का दूसरा 5 विकेट हॉल रहा। उन्होंने अपने वनडे करियर के दोनों 5 विकेट हॉल ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ लिए हैं। कंगारू टीम के खिलाफ उन्होंने 11 मुकाबले खेले हैं और 16.96 की औसत से 26 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने 1 बार 4 विकेट हॉल भी लिया है।

सीरीज दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9वीं वनडे सीरीज जीती वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हराना हमेशा बड़ी उपलब्धि माना जाता है। हालांकि, कुछ टीमों ने बार-बार यह कर दिखाया है। दक्षिण अफ्रीका इस मामले में सबसे आगे है, जिसने 3 या उससे ज्यादा मैचों वाली द्विपक्षीय वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज्यादा 9 बार मात दी है। इंग्लैंड ने 8, भारत ने 6 और श्रीलंका ने 4 बार सीरीज जीतकर यह साबित किया है कि कंगारुओं को हराना असंभव नहीं है।

रिकॉर्ड्स ये रिकॉर्ड्स भी दक्षिण अफ्रीका ने किए अपने नाम द्विपक्षीय वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं रहा है। हालांकि, दक्षिण अफ्रीका ने सबसे ज्यादा 3 बार ये कारनामा किया है। दूसरे स्थान पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम (2 बार) है। मौजूदा सीरीज में केशव महाराज और एनगिडी ने 5 विकेट हॉल लिए हैं। यह पहला मौका है जब ऑस्ट्रेलिया में द्विपक्षीय वनडे सीरीज में 2 विदेशी गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट हॉल अपने नाम किए हैं।