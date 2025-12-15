वनडे क्रिकेट: पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज, जानिए आंकड़े

वनडे क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान के बीच मुकाबले हमेशा से ही दबाव, जुनून और रिकॉर्ड्स के लिए जाने जाते हैं। इस प्रतिद्वंद्विता में कुछ भारतीय बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी यादगार पारियां खेलीं, जिन्होंने मैच का रुख बदला। कड़े हालात, जबरदस्त गेंदबाजी और करोड़ों फैंस की उम्मीदों के बीच इन बल्लेबाजों ने संयम और आक्रामकता का शानदार प्रदर्शन किया। आइए इस प्रारूप में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 विराट कोहली (183 रन) इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली हैं। उन्होंने साल 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ मीरपूर के मैदान पर 183 रन की शानदार पारी खेली थी। इस खिलाड़ी ने उस मुकाबले में 22 चौके जड़े थे। उनके बल्ले से 1 छक्का भी निकला था। उनकी स्ट्राइक रेट 123.64 की रही थी। उस मैच में भारतीय टीम को 6 विकेट से शानदार जीत मिली थी। टीम ने 329 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया था।

#2 महेंद्र सिंह धोनी (148 रन) महेंद्र सिंह धोनी इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ विशाखापत्तनम के मैदान पर 148 रन की पारी खेली थी। इस पूर्व दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज ने 123 गेंदों का सामना करते हुए ये रन बनाए थे। उनके बल्ले से 15 चौके और 4 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 120.32 की रही थी। भारतीय टीम को उस मुकाबले में 58 रन से शानदार जीत मिली थी।

#3 सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर (141-141 रन) सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। दोनों दिग्गजों ने पाकिस्तान के खिलाफ 141-141 रन की पारी खेली थी। एडिलेड के मैदान पर गांगुली ने साल 2000 में 144 गेंदों का सामना करते हुए ये रन बनाए थे। तेंदुलकर ने 2004 में रावलपिंडी के मैदान पर 135 गेंदों का सामना कर ये पारी खेली थी। गांगुली ने 12 चौके और 1 छक्का लगाया था। तेंदुलकर के बल्ले से 17 चौके और 1 छक्का निकला था।

