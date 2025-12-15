लियोनल मेसी का निजी लग्जरी जेट कैसा है, क्या है खासियत और कीमत?

मशहूर फुटबॉलर लियोनल मेसी 13 दिसंबर से अपने GOAT इंडिया टूर 2025 पर भारत आए हुए हैं। भारत दौर पर वह सबसे पहले कोलकाता हवाई अड्डे पर कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे, जहां उनकी एंट्री के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा उनके निजी जेट को लेकर रही। मेसी सफेद टी-शर्ट के ऊपर काला सूट पहनकर स्टाइल में जेट से उतरे। उनका यह शानदार प्राइवेट जेट 'गल्फस्ट्रीम GV' है, जो दुनिया के सबसे लग्जरी जेट्स में गिना जाता है।

सुविधाएं गल्फस्ट्रीम GV जेट की अंदरूनी सुविधाएं गल्फस्ट्रीम GV जेट को लियोनेल मेसी की जरूरतों के अनुसार खास तौर पर तैयार किया गया है। इस जेट में 14 आरामदायक झुकने वाली सीटें हैं। इसके अलावा 6 बेड, 2 बाथरूम और एक पूरी तरह से सुसज्जित रसोई भी मौजूद है। लंबे सफर के दौरान आराम बना रहे, इसके लिए जेट में सभी आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। मेसी और उनकी टीम के लिए यह जेट आराम और सुविधा का पूरा ध्यान रखता है।

क्षमता तेज रफ्तार और लंबी दूरी की उड़ान क्षमता मेसी के इस प्राइवेट जेट की उड़ान क्षमता भी बेहद खास है। गल्फस्ट्रीम GV की क्रूज स्पीड लगभग 1,050 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह जेट 51,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है, जिससे हवाई ट्रैफिक से बचाव होता है। यही वजह है कि यह बिना किसी लेओवर के न्यूयॉर्क से टोक्यो और लंदन से सिंगापुर तक सीधी उड़ान भरने में सक्षम है, जिससे समय और थकान दोनों कम होती है।

Advertisement