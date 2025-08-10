वनडे: 10वें विकेट के लिए की गई सबसे बड़ी साझेदारी, इस जोड़ी ने जोड़े 106 रन

वनडे क्रिकेट में आखिरी विकेट की साझेदारी अक्सर सिर्फ औपचारिकता मानी जाती है, लेकिन कुछ मौकों पर यह जोड़ी चमत्कार करती है। 10वें विकेट के लिए बनी बड़ी साझेदारियां न सिर्फ टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाती हैं, बल्कि मैच का रुख भी बदल देती है। ऐसी साझेदारियां खेल के रोमांच को चरम पर ले जाती हैं और दर्शकों को अंत तक जोड़े रखती हैं। आइए वनडे में 10वें विकेट के लिए हुई सबसे बड़ी साझेदारियों पर नजर डालते हैं।

#1 विवियन रिचर्ड्स और माइकल होल्डिंग (106* रन) पहले स्थान पर वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के 2 पूर्व दिग्गज खिलाड़ी विवियन रिचर्ड्स और माइकल होल्डिंग हैं। दोनों ने साल 1984 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 10वें विकेट के लिए 106* रन जोड़े थे। रिचर्ड्स ने 170 गेंदों का सामना किया था और 189 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 21 चौके और 5 छक्के निकले थे। होल्डिंग ने 27 गेंदों का सामना करते हुए 12 रन बनाए थे। मैच में वेस्टइंडीज को 104 रन से जीत मिली थी।

#2 मोहम्मद आमिर और सईद अजमल (103 रन) पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दो पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद आमिर और सईद अजमल इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2009 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अबू धाबी में 10वें विकेट के लिए 103 रन जोड़े थे। आमिर ने 81 गेंदों का सामना किया था और उनके बल्ले से 73 रन निकले थे। उन्होंने 7 चौके और 3 छक्के लगाए थे। अजमल ने 33 रन बनाए थे। हालांकि, कीवी टीम ये मुकाबला 7 रन से जीत गई थी।

#3 रवि रामपॉल और केमार रोच (99* रन) रवि रामपॉल और केमार रोच की जोड़ी तीसरे स्थान पर है। वेस्टइंडीज के इन खिलाड़ियों ने साल 2011 में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ 10वें विकेट के लिए नाबाद 99 रन जोड़े थे। रामपाल ने 66 गेंदों का सामना करते हुए 86 रन बना दिए थे। उनके बल्ले से 6 चौके और 6 छक्के निकले थे। रोच ने 24 रन बनाए थे। इस साझेदारी के बावजूद भारतीय टीम को उस मुकाबले में 5 विकेट से जीत मिली थी।