वनडे क्रिकेट: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके घर पर सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज

#1 विवियन रिचर्ड्स (1,905 रन) वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व महान बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स इस सूची में शीर्ष पर हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके घर पर 40 वनडे मैच खेले थे, जिसमें 56.02 की औसत के साथ 1,905 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए 18 अर्धशतक और 3 शतक भी लगाए थे। उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 153 रन रहा था। बता दें कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपना आखिरी वनडे मैच 1989 में खेला था।

#2 डेसमंड हेंस (1,565 रन) वेस्टइंडीज के डेसमंड हेंस भी इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके घर पर 51 वनडे मैच खेले थे, जिसमें 34.02 की औसत के साथ 1,565 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए उन्होंने 123* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 12 अर्धशतक और 2 शतक लगाए थे। इस बीच वह 3 वनडे पारियों में अपना खाता भी नहीं खोल सके थे।

#3 कुमार संगाकारा (1,171 रन) श्रीलंका के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगाकारा भी ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए 1,000 से अधिक रन बना चुके हैं। उन्होंने मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 29 वनडे मैच खेले थे, जिसमें 43.37 की औसत के साथ 1,171 रन बनाए थे। इस बीच 104 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 1 शतक और 8 अर्धशतक लगाए थे। वह ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए 1 पारी में शून्य पर आउट हुए थे।