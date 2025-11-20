वनडे क्रिकेट: बतौर विकेटकीपर किसी एक दशक के दौरान सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज 

क्रिकेट में जब कोई बल्लेबाज निरंतरता से रन बनाता है तो इस बीच कई रिकॉर्ड्स अपने नाम करता है। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के कप्तान शाई होप के लिए मौजूदा दशक शानदार चल रहा है। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 2020 से अब तक कई बेहतरीन पारियां खेली हैं। उन्होंने हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच में भी शतकीय पारी खेली थी। इस बीच एक दशक के दौरान सर्वाधिक शतक लगाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 कुमार संगाकारा (15 शतक, 2010-19) श्रीलंका क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगाकारा ने 2010 के दशक में 15 वनडे शतक लगाए थे। उन्होंने पिछले दशक के दौरान 135 पारियों में 52.96 की औसत के साथ 6,356 रन बनाए थे। संगाकारा ने 2015 में ही 5 शतक लगाए थे। उन्होंने 2014 में भी 4 शतकीय पारियां खेलीं थी। पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ने अपने वनडे करियर में 25 शतकों की मदद से 14,234 रन बनाए थे।

#2 क्विंटन डिकॉक (14 शतक, 2010-19) दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने 2013 में अपने वनडे करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 2019 तक (2010-19 के दशक) में 14 शतकों की मदद से 4,907 रन बनाए थे। डिकॉक के लिए शतकों के लिहाज से सबसे बेहतर साल 2013 रहा था। अपने डेब्यू साल में उन्होंने 4 शतकों की मदद से 741 रन बनाए थे। वह अपने वनडे करियर में 22 शतक लगा चुके हैं।

#3 शाई होप (11 शतक, 2020-29) होप ने इस दशक में 75 वनडे पारियों के बाद 11 शतक लगाने में सफलता हासिल की। उन्होंने इस दशक में अब तक 3,000 से अधिक रन बना लिए हैं। होप वनडे करियर में 19 शतक लगा चुके हैं। वह क्रिस गेल के बाद दूसरे सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने वाले करैबियाई बल्लेबाज हैं। होप ने 2022 और 2023 में 3-3 शतक लगाए थे। वह 2025 में अब तक 2 शतक जड़ चुके हैं।