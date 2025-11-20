टेस्ट क्रिकेट: भारत में सबसे ज्यादा शतक जमाने वाले बल्लेबाज और उनके शानदार आंकड़े

भारतीय पिचों पर टेस्ट क्रिकेट बल्लेबाजों की तकनीक, धैर्य और निरंतरता की असली परीक्षा माना जाता है। यहां स्पिन, रिवर्स स्विंग और बदलती परिस्थितियां हर रन को कीमती बना देती हैं। इसके बावजूद कई महान बल्लेबाजों ने भारत में लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए ढेरों शतक जमाए और अपना दबदबा साबित किया है। ऐसे में आइए उन बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं जिन्होंने भारत में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाए हैं।

#1 सचिन तेंदुलकर (22 शतक) इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं। उन्होंने साल 1990 में भारतीय सरजमीं पर अपना पहला मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2013 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 94 टेस्ट की 153 पारियों में 22 शतक लगाए थे। इस दौरान उनके बल्ले से 52.67 की औसत से 7,216 रन निकले थे। तेंदुलकर ने 22 शतक के अलावा 32 अर्धशतक भी जड़े थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 217 रन था।

#2 सुनील गावस्कर (16 शतक) इस सूची में दूसरे स्थान पर पूर्व महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर हैं। उन्होंने भारत की धरती पर अपना पहला मुकाबला साल 1972 में खेला था। आखिरी बार वह यहां 1987 में खेलते हुए नजर आए थे। इस खिलाड़ी ने 65 टेस्ट की 108 पारियों में 16 शतक जड़े थे। इस दौरान उन्होंने 50.16 की औसत से 5,067 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 23 अर्धशतक भी निकले थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 236* रन रहा था।

#3 राहुल द्रविड़ (15 शतक) तीसरे स्थान पर टेस्ट क्रिकेट के पूर्व महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ हैं। उन्होंने भारतीय सरजमीं पर 15 शतक जड़े थे। इस खिलाड़ी ने यहां अपना पहला मुकाबला 1996 में खेला था। आखिरी बार वह 2011 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 70 टेस्ट की 120 पारियों में 51.35 की औसत से 5,598 रन बनाए थे। द्रविड़ के बल्ले से 27 अर्धशतक भी निकले थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 222 रन रहा था।