न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज: टॉम लैथम ने जड़ा 14वां टेस्ट शतक, हासिल की ये उपलब्धियां

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज टॉम लैथम ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शानदार शतकीय पारी खेली है। ये उनके टेस्ट करियर का 14वां और वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला शतक रहा। उनकी बेहतरीन पारी की मदद से कीवी टीम पहले टेस्ट मैच में मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। लैथम ने साल 2022 के बाद पहला टेस्ट शतक लगाया है। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

पारी ऐसी रही लैथम की पारी लैथम ने पहले विकेट के लिए डेवोन कॉनवे के साथ मिलकर 162 गेंदों में 84 रन जोड़े। इसके बाद उन्होंने रचिन रविंद्र के साथ मिलकर पारी संभाली। लैथम ने तीसरे दिन के आखिरी सत्र में अपना शतक पूरा किया। उन्होंने अपनी पारी के दौरान अच्छी गेंदों का सम्मान किया और खराब गेंदों को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया। पहली पारी में कप्तान लैथम 85 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गए थे।

शतक 2022 के बाद लैथम के बल्ले से निकला पहला टेस्ट शतक लैथम ने साल 2022 के बाद पहला टेस्ट शतक लगाया है। उन्होंने उस साल 8 मुकाबले खेले थे और 42.46 की औसत से 552 रन बनाए थे। साल 2023 में इस खिलाड़ी ने 7 टेस्ट खेले और इसकी 13 पारियों में 33.07 की औसत से 430 रन बनाए। हालांकि, उनके बल्ले से एक भी शतक नहीं निकला। 2024 में उन्होंने 12 टेस्ट की 24 पारियों में 633 रन बनाए थे, वहां भी उनके शतक का कोटा खाली रहा था।

वेस्टइंडीज वेस्टइंडीज के खिलाफ लैथम ने जड़ा पहला टेस्ट शतक लैथम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच 2014 में खेला था। अब तक इस टीम के खिलाफ उन्होंने 8 मुकाबले खेले हैं और इसकी 13 पारियों में 50 से ज्यादा की औसत से 600 से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 1 शतक के अलावा 4 अर्धशतक भी निकले हैं। इस खिलाड़ी ने अपने टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा रन (1,139) श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाए हैं।

