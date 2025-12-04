अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक जड़ना किसी भी बल्लेबाज की निरंतरता, कौशल और मानसिक मजबूती का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। जब कोई खिलाड़ी बार-बार एक ही विपक्षी के खिलाफ बड़ी पारियां खेलता है तो यह न सिर्फ उसकी तकनीक बल्कि परिस्थितियों को समझने की क्षमता को भी दर्शाता है। ऐसे में आइए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाजोंं पर नजर डालते हैं।

#1 सचिन तेंदुलकर (20 शतक) इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 20 शतक लगाए थे। उनके बल्ले से 51 अर्धशतक भी निकले थे। इस खिलाड़ी ने कंगारू टीम के खिलाफ 110 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले थे और इसकी 144 पारियों में 49.68 की औसत से 6,707 रन बनाए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 241* रन रहा था। वह 9 बार नाबाद भी रहे थे।

#2 डॉन ब्रैडमैन (19 शतक) दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन हैं। इस खिलाड़ी ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 19 शतक जड़े थे। उनके बल्ले से 12 अर्धशतक भी निकले थे। ब्रैडमैन ने 37 मैचों की 63 पारियों में 89.78 की औसत से 5,028 रन बनाए थे। इस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 334 रन रहा था। यह खिलाड़ी 7 बार इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद भी रहा था।

#3 सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली (17-17 शतक) तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से 2 खिलाड़ी हैं। सचिन ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 17 शतक लगाए थे। विराट कोहली ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 17 शतक लगाए हैं। सचिन के बल्ले से श्रीलंका के खिलाफ 109 मैचों की 116 पारियों में 49.11 की औसत से 5,108 रन निकले थे। कोहली ने कंगारू टीम के खिलाफ 106 मैचों की 126 पारियों में 5,551 रन बनाए हैं।

