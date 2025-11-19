न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज: शाई होप ने अपना 19वां वनडे शतक लगाया, ब्रायन लारा की बराबरी की

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के कप्तान शाई होप ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में बेहतरीन शतक (109*) लगाया। यह उनके वनडे करियर का कुल 19वां शतक साबित हुआ। उन्होंने वनडे क्रिकेट में शतकों के मामले में पूर्व महान बल्लेबाज ब्रायन लारा की बराबरी की। अपनी इस पारी के दौरान होप ने अपने 6,000 वनडे रन भी पूरे किए। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी बेहतरीन रही होप की पारी वेस्टइंडीज ने जब 38 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब होप क्रीज पर आए। एक तरफ कीवी गेंदबाजों के सामने वेस्टइंडीज के बल्लेबाज निरंतर आउट होते चले गए, तो दूसरी तरफ होप ने मोर्चा संभाला। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 42 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। अपने अर्धशतक के बाद उन्होंने तेजी से बल्लेबाजी की और अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। वह 69 गेंदों में 13 चौकों और 4 छक्कों की बदौलत 109 रन बनाए।

शतक होप ने शतकों के मामले में ब्रायन लारा की बराबरी की होप अब वेस्टइंडीज की ओर से संयुक्त रूप से दूसरे सर्वाधिक शतक वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने 142 पारियों में 19 शतक लगाए हैं, जबकि लारा ने अपने वनडे करियर में 285 पारियों के बाद `19 शतकों की मदद से 10348 रन बनाए थे। वेस्टइंडीज की ओर से सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम पर दर्ज है। उन्होंने वनडे में 25 शतकों की मदद से 10,425 रन बनाए।

उपलब्धि होप ने पूरे किए 6,000 वनडे रन होप वनडे में 6,000 रन पूरे करने वाले वेस्टइंडीज के कुल 7वें बल्लेबाज बने। वह अब क्रिस गेल, ब्रायन लारा, शिवनारायण चंद्रपॉल, डेसमंड हेंस, विवियन रिचर्ड्स और रिची रिचर्ड्सन की सूची में शामिल हुए हैं। बता दें कि गेल और लारा ही 10,000 से अधिक वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। वहीं, चंद्रपॉल ने 8778 रन, हेंस ने 8,648 रन, रिचर्ड्स ने 6,721 रन और रिची ने 6,248 रन बनाए थे।