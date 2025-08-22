रिंकू सिंह ने एशिया कप से पहले दिखाई फॉर्म, UP टी-20 लीग में जड़ा तूफानी शतक

बल्लेबाजी

कैसी रही रिंकू की पारी और साझेदारी?

गोरखपुर से मिले 168 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेरठ को 31 रन के स्कोर तक 3 झटके लग चुके थे। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए कप्तान रिंकू ने साहब युवराज (22*) के साथ 5वें विकेट के लिए नाबाद 130 रन की साझेदारी कर टीम को जीत दिला दी। रिंकू ने पारी में 48 गेंदों का सामना किया और 7 चौके और 8 छक्कों की मदद से 108 रन बनाकर नाबाद रहे। उनकी स्ट्राइक रेट 225 की रही।