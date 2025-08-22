LOADING...
रिंकू सिंह ने UP टी-20 लीग में खेली शानदार शतकीय पारी (तस्वीर: एक्स/@t20uttarpradesh)

रिंकू सिंह ने एशिया कप से पहले दिखाई फॉर्म, UP टी-20 लीग में जड़ा तूफानी शतक

Aug 22, 2025
09:56 am
एशिया कप 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किए गए बल्लेबाज रिंकू सिंह ने टूर्नामेंट से पहले अपने बेहतरीन फॉर्म में होने का सबूत पेश कर दिया है। उन्होंने UP टी-20 लीग में गुरुवार रात को गौर गोरखपुर लायंस के खिलाफ मेरठ मावेरिक्स के लिए नाबाद तूफानी शतक (108) जड़ते हुए टीम को जीत दिला दी। उनकी यह फॉर्म टी-20 प्रारूप में खेले जाने वाले एशिया कप के लिहाज से अच्छा संकेत माना जा रहा है।

गोरखपुर से मिले 168 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेरठ को 31 रन के स्कोर तक 3 झटके लग चुके थे। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए कप्तान रिंकू ने साहब युवराज (22*) के साथ 5वें विकेट के लिए नाबाद 130 रन की साझेदारी कर टीम को जीत दिला दी। रिंकू ने पारी में 48 गेंदों का सामना किया और 7 चौके और 8 छक्कों की मदद से 108 रन बनाकर नाबाद रहे। उनकी स्ट्राइक रेट 225 की रही।

यहां देखें रिंकू की शतकीय पारी का वीडियो

मैच में गोरखपुर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इसके बाद टीम ने कप्तान ध्रुव जुरेल (38), निशांत कुशवाह (37), शिवम शर्मा (35) और आकाशदीप नाथ (23) की पारियों की मदद से 167/9 का स्कोर खड़ा किया। मेरठ के लिए विशाल चौधरी और विजय कुमार ने 3-3 विकेट चटकाए। जवाब में मेरठ ने रिंकू के नाबाद शतक की बदौलत शुरुआती से झटकों से उबरते हुए 18.5 ओवर में 4 विकेट खोकर आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया।