न्यूजीलैंड ने जीता 5वां टी-20 मैच, भारत ने 3-2 से सीरीज की अपने नाम

अय्यर ने 23 गेंदों में 50 रन की पारी खेली। इसके साथ ही वह संयुक्त रूप से SENA देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं।

इन देशों में यह उनका तीसरा 50+ स्कोर (इंग्लैंड में 2 और न्यूजीलैंड में एक) है।

उन्होंने इस मामले में पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की बराबरी कर ली है। रोहित ने भी 3 बार 50+ स्कोर बनाए थे।