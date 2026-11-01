ईशान किशन ने खेली उम्दा पारी (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

न्यूजीलैंड बनाम भारत: ईशान किशन ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में लगाया 14वां अर्धशतक, 2,000 रन पूरे किए

लेखन अंकित पसबोला 01:59 pm Nov 01, 202601:59 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज ईशान किशन ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के 5वें टी-20 मैच में 61 रन की पारी खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 14वां और न्यूजीलैंड के विरुद्ध तीसरा अर्धशतक रहा। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपने 2,000 रन भी पूरे किए। यह मौजूदा सीरीज में उनके बल्ले से निकलने वाली पहली 50+ रन की पारी रही। आइए उनकी पारी पर एक नजर डालते हैं।