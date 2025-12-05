न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज: शाई होप ने कीवी टीम के खिलाफ लगाया पहला टेस्ट शतक, जानिए आंकड़े 

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मध्यक्रम के बल्लेबाज शाई होप ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट के चौथे दिन शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा। यह उनके टेस्ट करियर का चौथा और कीवी टीम के खिलाफ पहला शतक रहा, जिसे उन्होंने 139 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही वेस्टइंडीज की टीम दूसरी पारी में शुरुआती झटकों से उबरने में सफल हो पाई। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं।

पारी ऐसी रही होप की पारी वेस्टइंडीज दूसरी पारी में 531 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी। एक समय टीम के 3 बल्लेबाज सिर्फ 55 रनों पर पवेलियन में थे। यहां से होप ने जस्टिन ग्रिव्स के साथ मिलकर पारी संभाली। होप ने आक्रामक बल्लेबाजी की और खराब गेंदों को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया। पहली पारी में भी होप वेस्टइंडीज के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। उन्होंने 107 गेंदों का सामना किया था और उनके बल्ले से 56 रन निकले।

शतक साल 2025 में होप ने लगाया दूसरा शतक होप ने साल 2025 में अपना दूसरा टेस्ट शतक लगाया है। इससे पहले उनके बल्ले से 8 साल तक टेस्ट क्रिकेट में कोई शतक नहीं निकला था। भारत के खिलाफ इसी साल उन्होंने दिल्ली टेस्ट में 103 रन की पारी खेली थी। इससे पहले उन्होंने साल 2017 में 2 शतक लगाए थे। वह 2 टेस्ट शतकों के बीच सर्वाधिक 58 पारियां खेलने वाले बल्लेबाज भी बने थे। कुछ समय तक होप टेस्ट टीम से बाहर भी चल रहे थे।

रन इस टीम के खिलाफ होप ने बनाया है सबसे ज्यादा टेस्ट रन होप ने अपने टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा रन इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाए हैं। उनके बल्ले से 10 टेस्ट की 19 पारियों में 34.05 की औसत से 613 रन निकले है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2 शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ होप ने 3 टेस्ट की 6 पारियों में 46 से ज्यादा की औसत के साथ 200 से अधिक रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 1 शतक के अलावा 1 अर्धशतक भी निकला है।

