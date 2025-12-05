भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: तीसरे वनडे मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी 

हेड-टू-हेड भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा रहा है भारी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे 1991 में खेला गया था। दोनों टीमों के बीच 96 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 41 मैच में भारतीय टीम को और 52 में दक्षिण अफ्रीका को जीत मिली है। 3 मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। भारत में इन दोनों टीमों के बीच 34 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 19 में भारतीय टीम को जीत मिली और 15 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है।

प्लेइंग इलेवन ऐसी हो सकती है भारत की प्लेइंग इलेवन भारतीय टीम तीसरे वनडे में एक बड़ा बदलाव कर सकती है। तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की जगह नितीश रेड्डी को मौका मिल सकता है। रेड्डी गेंदबाजी के साथ-साथ आखिरी ओवरों में बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा से एक बार फिर बड़ी पारी की उम्मीद होगी। संभावित एकादश: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, नितीश रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह।

नजर इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी नजरें इस वनडे सीरीज में कोहली ने 2 पारियों में 118.50 की औसत से 237 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 शतक निकले हैं। ब्रीट्जके के बल्ले से 70 की औसत से 140 रन निकले हैं। राहुल ने 126 की औसत से 126 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में कुलदीप ने 2 पारियों में 29.20 की औसत से 5 विकेट लिए हैं। अर्शदीप ने 29.50 की औसत से 4 विकेट चटकाए हैं। यानसन के खाते में भी 4 विकेट आए हैं।