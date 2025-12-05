भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: तीसरे वनडे मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच तीसरा वनडे 6 दिसंबर को खेला जाएगा। पहले मुकाबले में भारतीय टीम को 17 रन से जीत मिली थी। दूसरा मैच दक्षिण अफ्रीका ने 4 विकेट से जीता था। ऐसे में दोनों टीमें आखिरी मुकाबला हर हाल में जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। विशाखापत्तनम के मैदान पर एक बेहद रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है। आइए मुकाबले के प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण बातों पर नजर डालते हैं।
हेड-टू-हेड
भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा रहा है भारी
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे 1991 में खेला गया था। दोनों टीमों के बीच 96 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 41 मैच में भारतीय टीम को और 52 में दक्षिण अफ्रीका को जीत मिली है। 3 मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। भारत में इन दोनों टीमों के बीच 34 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 19 में भारतीय टीम को जीत मिली और 15 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है।
प्लेइंग इलेवन
ऐसी हो सकती है भारत की प्लेइंग इलेवन
भारतीय टीम तीसरे वनडे में एक बड़ा बदलाव कर सकती है। तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की जगह नितीश रेड्डी को मौका मिल सकता है। रेड्डी गेंदबाजी के साथ-साथ आखिरी ओवरों में बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा से एक बार फिर बड़ी पारी की उम्मीद होगी। संभावित एकादश: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, नितीश रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह।
एकादश
चोटिल खिलाड़ियों से परेशान है दक्षिण अफ्रीका की टीम
तेम्बा बावुमा की टीम को प्लेइंग इलेवन में बदलाव करना पड़ सकता है। नंद्रे बर्गर और टोनी डी जोरजी दूसरे वनडे मुकाबले के दौरान चोटिल हो गए थे। उन्हें मैदान छोड़कर जाना पड़ा था। ऐसे में अगर वह नहीं खेलते हैं तो ओटनाइल बार्टमैन और रयान रिकेल्टन को मौका मिल सकता है। संभावित एकादश: क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम, तेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, ओटनाइल बार्टमैन , डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को यानसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, ओटनाइल बार्टमैन और लुंगी एनगिडी।
नजर
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी नजरें
इस वनडे सीरीज में कोहली ने 2 पारियों में 118.50 की औसत से 237 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 शतक निकले हैं। ब्रीट्जके के बल्ले से 70 की औसत से 140 रन निकले हैं। राहुल ने 126 की औसत से 126 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में कुलदीप ने 2 पारियों में 29.20 की औसत से 5 विकेट लिए हैं। अर्शदीप ने 29.50 की औसत से 4 विकेट चटकाए हैं। यानसन के खाते में भी 4 विकेट आए हैं।
जानकारी
कब और कहां देखें मैच?
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच यह मुकाबला विशाखापत्तनम के डॉ. वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 01:30 बजे से से खेला जाएगा। भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप पर इसका सीधा प्रसारण देखा जा सकता है।