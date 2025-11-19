रणजी ट्रॉफी में दुर्लभ तरीके से आउट हुआ यह बल्लेबाज, 2 बार बल्ले से मारी गेंद  

आउट बल्लेबाज ने अंपायर के फैसले पर सवाल नहीं उठाए मैच के एक अधिकारी ने ईएसपीएन क्रिकइन्फो से कहा, "लमाबम गेंद को पैड से रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे बल्ले से रोकना चुना, जिसके बाद अंपायर धर्मेश भारद्वाज ने तुरंत उन्हें 'हिट द बॉल ट्वाइस' आउट दे दिया। जैसे ही मेघालय की टीम ने अपील की बल्लेबाज बिना किसी बहस के सीधे पवेलियन लौट गए।" बल्लेबाज के पास वैध विकल्प होने के बावजूद उन्होंने ऐसा कदम उठाया, जिसके कारण उन्हें दुर्लभ तरीके से आउट होना पड़ा।

नियम क्या कहता है नियम? MCC के नियम 34.1.1 के अनुसार, यदि गेंद खेल में हो और स्टाइक पर खड़े खिलाड़ी के शरीर या बल्ले से टकराने के बाद बल्लेबाज जानबूझकर उसे दूसरी बार बल्ले या शरीर के किसी हिस्से से मारता है तो वह 'हिट द बॉल ट्वाइस' आउट माना जाएगा। हालांकि, यदि बल्लेबाज दूसरी बार सिर्फ अपने स्टंप्स की रक्षा के लिए गेंद को रोकता है तो उसे आउट नहीं दिया जाता। यह नियम फील्डर के गेंद छूने से पहले लागू होता है।

रिकॉर्ड इससे पहले कब हुए थे खिलाड़ी ऐसे आउट रणजी ट्रॉफी में इस बेहद दुर्लभ तरीके से आउट होने की पिछली घटना 2005-06 में दर्ज हुई थी, जब जम्मू-कश्मीर के कप्तान ध्रुव महाजन झारखंड के खिलाफ इसी तरह आउट दिए गए थे। उनके अलावा केवल 3 खिलाड़ी ऐसे आउट हुए थे। 1963-64 में आंध्र प्रदेश के के. बवन्ना, 1986-87 में जम्मू-कश्मीर के शाहिद परवेज और 1998-99 में तमिलनाडु के आनंद जॉर्ज। कुछ ही खिलाड़ियों का इस दुर्लभ नियम के तहत आउट होना इसे और भी खास बनाता है।