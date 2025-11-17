न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज: डेरिल मिचेल दूसरे वनडे से हुए बाहर, हेनरी निकोल्स को किया गया शामिल

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के प्रमुख बल्लेबाज डेरिल मिचेल चोट के कारण दूसरे वनडे मैच से बाहर हो गए हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में शतक लगाया था और अपनी इस पारी के दौरान वह चोटिल हो गए थे। वह सीरीज के बचे हुए मैचों में खेल पाएंगे या नहीं, इस पर भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

खबर हेनरी निकोल्स को कवर के तौर पर किया गया शामिल NZC ने अपडेट देते हुए कहा, "मिचेल रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान जांघ में तकलीफ के कारण नेपियर नहीं जा पाएंगे। उनकी बाईं कमर का क्राइस्टचर्च में स्कैन होगा, जिससे बाकी सीरीज के लिए उनकी उपलब्धता तय हो सकेगी। हेनरी निकोल्स को कवर के तौर पर टीम में वापस बुलाया गया है और वह सोमवार को नेपियर में टीम के साथ जुड़ेंगे।"

निकोलस निकोलस ने अप्रैल में खेला था अपना आखिरी वनडे मैच निकोल्स ने आखिरी बार इस साल अप्रैल में वनडे मैच खेला था। इस बल्लेबाज ने फोर्ड ट्रॉफी में 76.50 की औसत से 306 रन बनाकर घरेलू रन बनाने की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उन्होंने ओटागो और ऑकलैंड के खिलाफ पहले और तीसरे राउंड में लगातार दो शतक (117* और 138*) लगाए थे। उन्होंने अपने वनडे करियर में 34.60 की औसत के साथ 2,180 रन बनाए हैं।

मिचेल मिचेल ने पहले वनडे में लगाया था शतक क्राइस्टचर्च में खेले गए पहले वनडे मैच में मिचेल ने 118 गेंदों में 119 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। उनकी बदौलत कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों के बाद 269/7 का स्कोर बनाया था। जवाब में वेस्टइंडीज की पारी पूरे ओवर खेलने के बाद 262/6 का स्कोर ही बना सकी थी। अब दूसरा वनडे मैच 19 नवंबर को खेला जाएगा।